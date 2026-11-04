Route du Rhum : Le Cléac'h et Perrault chavirent, la course se poursuit

Deux nouveaux chavirages marquent la Route du Rhum avec Matthieu Perrault et Armel Le Cléac'h. Thomas Coville mène toujours la course malgré les abandons.

La treizième édition de la Route du Rhum a connu une journée particulièrement dramatique sur l'océan Atlantique. Deux navigateurs expérimentés, Matthieu Perrault et Armel Le Cléac'h, ont été victimes de chavirements majeurs. Ces incidents s'ajoutent à une longue série d'abandons qui perturbent le déroulement de cette transatlantique mythique.

Chavirements majeurs au large des Açores

Matthieu Perrault, capitaine du trimaran Elvest, a chaviré dans la soirée d'hier. L'accident s'est produit à un peu plus de 600 kilomètres au nord des Açores. Il a été suivi quelques heures plus tard par Armel Le Cléac'h. Ce dernier naviguait à bord du Maxi Banque Populaire XI. Il a dû déclencher sa balise de détresse tôt ce matin aux alentours de 5 h 30.

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L'organisation de la course a immédiatement réagi pour assurer la sécurité des équipages. Les responsables ont affirmé que les deux navigateurs allaient bien. Ils attendaient actuellement l'intervention des secours pour être récupérés. La situation reste sous contrôle malgré la gravité des événements.

Une avalanche d'abandons prématurés

Ces deux chavirements font suite à une vague importante de retraits survenus ce mardi. Jérémie Beyou, favori de sa catégorie, a dû se retirer pour des raisons médicales. Charles Caudrelier, tenant du titre en classe Ultim, a également abandonné suite à une avarie de foil. Ces départs précoces réduisent significativement le nombre de concurrents en lice.

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D'autres skippeurs ont également renoncé leur participation. Armel Tripon et Fabien Delahaye ont dû stopper leur course dans la même journée. Les causes étaient différentes pour chacun. Un problème de safran a contraint Armel Tripon à l'abandon. Une blessure physique a forcé Fabien Delahaye à quitter la course. Francis Joyon avait déjà vu son parcours se terminer plus tôt. Le vainqueur de 2018 avait chaviré en mer Celtique ce lundi face à des vagues de 2 mètres.

Thomas Coville mène la course actuelle

Malgré ces nombreux incidents, la transatlantique continue son cours. À l'heure actuelle, Thomas Coville occupe la tête du classement. Le recordman du tour du monde à la voile en multicoque devance légèrement Tom Laperche. Cependant, la différence entre les deux hommes reste extrêmement faible. Au pointage de 8 h, moins d'un mille nautaire les séparait.

Thomas Coville a également subi des difficultés techniques. Il a été victime d'une avarie de voile hier. Malgré cet obstacle, il maintient son avance sur ses poursuivants directs. La concurrence reste très serrée dans le groupe de tête. D'autres navigateurs comme Violette Dorange et Romain Pilliard avaient déjà connu des collisions dès le départ dimanche 1er. Le manque de sponsors a également affecté certains participants comme Thomas Ruyant.