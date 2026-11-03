Route du Rhum : Francis Joyon secouru après son chavirement en mer Celtique

À 70 ans, Francis Joyon est secouru par le Maersk Colombus huit heures après son chavirement. La Route du Rhum 2024 affronte une mer agitée dès le deuxième jour.

Le doyen de la Route du Rhum a connu une aventure maritime mouvementée dès le deuxième jour de la compétition. Francis Joyon, 70 ans, a chaviré lundi 2 novembre vers 14h30 en mer Celtique. Son trimaran s'est retourné suite à une survente soudaine alors que le bateau naviguait dans des conditions de vent de 20 nœuds. Le navigateur a passé huit heures à l'abri dans sa coque inversée avant d'être secouru.

Le sauvetage coordonné en mer Celtique

Après son appel au secours, la direction de course a immédiatement déclenché une opération de sauvetage avec le CROSS de Jobourg en Manche. Les autorités britanniques ont également été mobilisées pour coordonner les secours. L'intervention du CROSS a permis de localiser rapidement le trimaran d'Icare. Un avion a repéré Francis Joyon qui agitait des lumières à la tombée de la nuit, confirmant sa présence et sa survie.

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Deux cargos ont été déroutés pour venir en aide au skipper. Le protocole de sauvetage consistait à utiliser un cargo pour casser les vagues et mettre le bateau au vent. Cette manœuvre créait un abri relatif autour du trimaran. Le cargo Maersk Colombus a finalement pu intervenir à 23h pour récupérer le marin. Cette approche a permis d'éviter d'amener le navire trop près du petit voilier pour garantir la sécurité.

Une réaction optimiste de l'écurie Icare

Les proches et l'équipe d'accompagnement ont exprimé une grande confiance en la capacité du navigateur à gérer cette crise. Le frère du marin a confirmé les détails de la localisation par air. Le directeur de l'écurie a qualifié Francis Joyon de marin expérimenté tant dans la victoire que dans le chavirage. Il a souligné que le skipper a exactement les bons gestes et les bonnes réactions à bord. Cette expertise rassure l'entourage sur la gestion de la situation par le navigateur.

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Cette expérience s'inscrit dans un palmarès riche pour le skipper. Il a effectué sa première course en 1990 et a remporté la mythique course en 2018. Il avait terminé deuxième en 2010 et quatrième en 2022. Sa neuvième participation visait la première place générale. Le skipper a donc dû se contenter de l'abandon suite à cet incident technique et météorologique majeur.

Conséquences et autres sinistres de la course

Francis Joyon a été débarqué en Irlande dans la nuit suivant son sauvetage. Il ne reprendra pas la course pour rejoindre Guadeloupe. Cet abandon intervient dans une édition marquée par de nombreuses mésaventures. La reine des courses transatlantiques s'avère particulièrement clémente. Les skippers ont enchaîné les problèmes techniques et collision dès le début.

Violette Dorange est entrée en collision avec Romain Pilliard deux heures après le départ. Quentin Le Nabour a subi un démâtage de son Class40 lundi. Vincent Riou a connu une grave avarie de gréement sur son Imoca. Marco Guerra fait face à des problèmes sur sa quille. Charles Caudrelier a subi une avarie sur son foil. Anthony Marchand a dû amarrer en Irlande après une avarie de safran sur son Actual Ultim 4.

Malgré ces incidents, certains skippers tentent encore de rattraper leur retard. La course dure entre six jours et trois semaines selon les classes. Damien Seguin est désormais le skipper en tête pour la catégorie concernée. Les navigateurs doivent continuer malgré la difficulté des éléments. Les aléas de la course au large restent imprévisibles et dangereux pour les participants.