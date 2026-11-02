Route du Rhum : Francis Joyon chavire en mer Celtique, secours déclenchés

Le légendaire navigateur Francis Joyon a chaviré lundi en mer Celtique lors de la Route du Rhum. Âgé de 70 ans, il n'est pas blessé tandis que les secours interviennent avec le CROSS Jobourg.

Le navigateur légendaire Francis Joyon a chaviré ce lundi en mer Celtique lors de l'épreuve phare de la voile Route du Rhum. L'organisation de la course a confirmé l'incident majeur survenu au deuxième jour de l'épreuve. Le skipper de 70 ans, qui figurait en tête de sa catégorie Vintage Multi, est secouru par les autorités maritimes.

Déroulement du chavirage en mer Celtique

L'incident s'est produit dans des conditions météorologiques spécifiques caractérisées par un vent soufflant entre 20 et 25 nœuds et des vagues atteignant deux mètres de hauteur. Ces paramètres sont considérés comme corrects par les organisateurs pour ce type de navigation. Francis Joyon naviguait à la barre d'un Orma, un multicoque de 60 pieds connu pour sa grande rapidité mais aussi pour son instabilité potentielle.

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Le skipper a décrit la scène avec précision, indiquant qu'il avait été projeté hors du bateau avant d'entendre le gréement et la structure craquer de tous côtés. Malgré la violence du retournement, les premiers éléments confirment que l'homme ne présente aucune blessure. Cette information rassurante a immédiatement été transmise aux organisateurs et aux médias.

Opération de secours et coordination maritime

Une opération de secours officielle a été immédiatement déclenchée dès la prise de conscience de l'incident. Cette intervention s'est faite en étroite concertation avec la direction de course pour garantir la sécurité du navigateur. Les forces mises en œuvre incluent le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg.

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La coordination s'étend également aux autorités britanniques en raison de la localisation géographique de l'accident. Le CROSS Jobourg est l'autorité compétente pour la zone côtière française où l'incident est survenu. Cette réponse rapide démontre la rigueur des protocoles de sécurité mis en place pour la Route du Rhum. Les secours sont actuellement sur place pour venir en aide à Francis Joyon.

Contexte de la course et positionnement du skipper

Francis Joyon participait à la Route du Rhum pour la neuvième fois de sa carrière. Il avait pris un départ très réussi après le coup de canon tiré au large de Saint-Malo dimanche. Après avoir manœuvré au sud-ouest de l'Irlande, il avait orienté l'étrave vers le nord des Açores, adoptant une stratégie ambitieuse.

Il conservait la tête de sa classe Vintage Multi jusqu'à la mi-journée du lundi. Cependant, à 17 heures, deux concurrents, Damien Seguin sur Arkea Handicap International et Eric Péron sur French Touch, sont passés devant lui. La défaite n'est pas due à son chavirage mais à la navigation avant l'incident. Le navigateur possède un palmarès exceptionnel, incluant la victoire en 2018 où il a doublé François Gabart près de l'arrivée en Guadeloupe.

Impact et suites immédiates de l'événement

L'événement met en lumière les risques inhérents à la haute mer pour des navigations de cette envergure. Francis Joyon reste considéré comme l'un des plus grands marins français, ayant également remporté la Transat anglaise et signé de nombreux records mondiaux. Son absence momentanée de la course ne remet pas en cause la suite de l'épreuve.

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Les organisateurs poursuivent la course avec une attention particulière à la sécurité des participants. La situation de Francis Joyon est actuellement stabilisée grâce à l'intervention efficace des secours. Les détails complémentaires sur son rapatriement ou son état exact seront communiqués au fur et à mesure par le CROSS Jobourg. L'équipe du navigateur reste mobilisée pour assurer sa protection.