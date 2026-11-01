Route du Rhum : Foule à Cancale pour le départ de la course

Plus de cent voiliers ont pris le départ de la Route du Rhum depuis Cancale. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour voir les skippeurs.

Les spectateurs se sont rendus massivement sur la pointe du Grouin à Cancale pour assister au départ de la Route du Rhum. Cette course à la voile voit 115 voiliers quitter la France pour rejoindre la Guadeloupe. L'ambiance est festive et les passionnés de voile ont investi les lieux pour observer le défilé des bateaux.

Une affluence massive pour la course

La pointe du Grouin est devenue le spot privilégié pour admirer les voiliers alignés dans l'eau avant le lancement. Beaucoup de curieux sont arrivés très tôt pour garantir une vue imprenable sur l'événement. Certains, comme Louise et Ethan, deux jeunes de 17 ans originaires de Pleudihen-sur-Rance, sont partis de chez eux à 5 heures 30 du matin. Ils ont débarqué sur le site en pleine nuit, avant même l'arrivée des bénévoles.

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Le froid se faisait sentir pour ces visiteurs déterminés à attendre jusqu'à 13 heures 02. Ils prévoyaient de reprendre ensuite le chemin de l'école dès le lendemain. Leur persévérance illustre bien la dévotion des supporters de cette course prestigieuse. D'autres sont venus spécialement pour soutenir une concurrente en particulier. Le couple Lilia et Greg est venu depuis les Sables-d'Olonne pour encourager la jeune skippeuse.

Le soutien inconditionnel aux skippers

Lilia et Greg soutiennent la jeune skippeuse Violette Dorange depuis le début de sa carrière. Ils ont d'ailleurs collectionné les séances de dédicaces avec elle au fil des éditions. Une immense banderole proclamant Violette reine des océans était déployée sur le chemin de ronde. Ce soutien visible montre l'attachement fort que certaines familles portent aux athlètes.

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Le drapeau breton arboré par la famille de La Fresnais ne passe pas inaperçu non plus. Hélène soutient tous les skippers bretons, ayant été contaminée par la passion de la voile de son fils Alexis. Toute la famille de La Fresnais repère désormais de loin les bateaux des stars de la voile. Cette implication familiale témoigne de l'empreinte durable du sport nautique sur les spectateurs.

La présence des officiels et des enfants

Le sémaphore a été privatisé pour accueillir les médias, les officiels et un groupe d'enfants. Ce groupe comprend une vingtaine d'enfants du Centre départemental de l'enfance. Lorsqu'une radio locale lance son direct, les enfants applaudissent avec enthousiasme. Esteban, venu d'un foyer de Chantepie, est levé tôt pour voir les bateaux. Il déclare que l'expérience est magnifique et lui donne envie de monter sur un bateau.

Les présidents des deux départements impliqués, l'Ille-et-Vilaine et la Guadeloupe, sont également présents. Jean-Luc Chenus a salué la rénovation du site de la pointe du Grouin. Son confrère Guy Losbar a mis en avant la présence des sept skippeurs guadeloupéens cette année. Cette présence institutionnelle renforce l'importance de l'événement pour les territoires concernés.

Une émotion partagée par tous

À une heure du départ, la pointe du Grouin s'est remplie de monde. Les bateaux sont alignés à l'horizon, créant un spectacle saisissant. Un homme venu de Normandie se félicite de voir autant de monde dans une ambiance positive. Les Cancalais habituels trouvent l'événement toujours émouvant après vingt ans de présence.

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Lorrie et Robin, venus de Nantes, partagent cette émotion face à la passion réunie. Ils soulignent également la beauté du cadre naturel qui accueille la course. À 13 heures 02, l'heure fatidique du départ est arrivée. Le coup de canon a été tiré trop loin pour être entendu depuis la terre ferme.

La foule a applaudi quand même à l'heure dite, observant les voiliers s'éloigner. Ensuite, les spectateurs ont plié bagage et sont rentrés chez eux. Le soleil brillait haut dans le ciel au moment du retour. Cette édition de la Route du Rhum a réussi à rassembler des passionnés venus de tous horizons. La course vers la Guadeloupe est désormais lancée avec succès.