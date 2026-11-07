Route du Rhum: Benoît Sineau secouru sain et sauf par Jules Bonnier

Benoît Sineau, skipper français de la Route du Rhum, a été secouru sain et sauf. Détresse signalée près des Açores, intervention rapide de Jules Bonnier.

Le skipper français Benoît Sineau a été retiré des eaux et secouru sain et sauf lors de l'épreuve majeure de la Route du Rhum. Cette intervention d'urgence est le fruit d'une action rapide de son concurrent, Jules Bonnier, après l'activation d'une balise de détresse par le marin de cinquante-cinq ans. L'incident s'est produit au large de l'océan Atlantique, impliquant plusieurs navires en pleine course transatlantique.

Déclenchement de la balise de détresse

L'alarme a été donnée samedi après-midi, précisément à quatorze heures trente, heure de Paris. À ce moment-là, le voilier Ekinox-Rhétorès, piloté par Benoît Sineau, se situait à l'ouest des Açores. L'activation de la balise a immédiatement signalé un besoin urgent d'assistance pour le concurrent engagé en catégorie Class 40. Les organisateurs de la course ont confirmé avoir reçu cette alerte critique, déclenchant ainsi les protocoles de sécurité en vigueur pour cette régate internationale.

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Intervention immédiate de Jules Bonnier

La direction de la course a aussitôt lancé la procédure de secours, déroutant les voiliers les plus proches de la zone de détresse. Parmi eux figurait le class 40 Plastic Odyssey, navigué par Jules Bonnier. Ce dernier a reçu l'ordre de changer de cap pour se rendre sur les lieux. Après avoir atteint la position du monocoque en détresse, Jules Bonnier est parvenu à récupérer Benoît Sineau à son bord. L'organisation de la Route du Rhum a confirmé que le marin de cinquante-cinq ans se trouvait en sécurité après cette opération de sauvetage en mer.

Confusion et inquiétude initiales

Avant la confirmation du sauvetage, une période d'incertitude a marqué la course. Les organisateurs avaient indiqué que la présence du skipper à bord de l'Ekinox-Rhétorès était confirmée, mais qu'aucune communication n'avait pu être établie avec lui. Cette absence de contact avait suscité une immense inquiétude parmi les participants et le public. Un cargo et l'IMOCA Respire-Ma Chance à Moi de Robin Marais étaient également en route vers le sinistré pour porter assistance. Les premiers navires devraient arriver sur zone vers vingt-et-une heures, heure de Paris.

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Contexte de la première participation

Cette intervention concerne le skipper français Benoît Sineau, qui participe pour la première fois à la Route du Rhum. Il est engagé spécifiquement dans la catégorie Class 40, une division reconnue pour sa compétitivité et son accessibilité. L'incident met en lumière les risques inhérents à cette traversée atlantique. Le sauvetage réussi souligne l'importance de la solidarité et de la réactivité des concurrents entre eux, même en pleine course. Jules Bonnier, skipper de Plastic Odyssey, a joué un rôle déterminant dans la sécurisation de son confrère.

Impact sur le déroulement de la course

Les événements qui ont entouré la détresse de Benoît Sineau ont eu un impact notable sur le déroulement de la régate. D'autres concurrents, comme Tom Laperche, ont continué leur route vers la Guadeloupe, cherchant à pulvériser les records de la catégorie Class 40. L'incident rappelle également d'autres accidents graves survenus lors d'éditions précédentes, tels que l'évacuation urgente de Jérémie Beyou. La sécurité des participants reste une priorité absolue pour les organisateurs. La réussite de cette opération de secours démontre l'efficacité des systèmes de suivi et d'intervention mis en place pour protéger les navigants.