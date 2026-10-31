Route du Rhum à Saint-Malo : les Ramoneurs de menhirs choquent la police

Le groupe punk celtique Les Ramoneurs de menhirs a provoqué une polémique à la Route du Rhum à Saint-Malo avec des propos visant la police nationale, suscitant l'indignation du syndicat Alliance.

Le groupe de punk celtique breton Les Ramoneurs de menhirs est au cœur d'une polémique après son concert donné jeudi soir sur la grande scène du village départ de la Route du Rhum à Saint-Malo. Des propos tenus au micro, jugés inacceptables envers la police nationale, ont provoqué l'indignation des forces de l'ordre et l'ouverture d'une procédure au commissariat de la cité corsaire.

Des propos dénoncés par le syndicat Alliance

La section Ille-et-Vilaine du syndicat Alliance de la police nationale a réagi dès le lendemain de la prestation. Les policiers dénoncent des paroles indignes et insultantes envers les centaines d'agents mobilisés jour et nuit sur la Route du Rhum pour assurer la sécurité de tous.

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Le syndicat qualifie la situation de honte absolue. Selon les représentants des forces de l'ordre, les musiciens se sont adressés au ministre de la police nazi, selon une formule rapportée par les policiers eux-mêmes. Un membre du groupe a également évoqué un pétard en affirmant qu'il ne tirerait pas de balles, contrairement à ce qu'il a qualifié de police assassine.

Des cris d'Acab, acronyme anglais signifiant All Cops Are Bastards, ont fait écho dans le public aux propos des Ramoneurs de menhirs, renforçant le caractère polémique de la soirée.

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Une interruption du son en question

Au cours de la soirée, une interruption du son est survenue après plusieurs prises de parole des musiciens. Certaines de ces interventions faisaient également référence à la consommation de cannabis, selon les informations rapportées.

Plusieurs questions restent en suspens : s'agit-il d'un simple incident technique, d'un problème de préparation du groupe, ou d'une décision de l'organisation de couper le micro à des artistes devenus un brin provocateurs ? L'événement n'a pas apporté de réponse officielle à ce stade.

Un groupe engagé sur une scène grand public

Les Ramoneurs de menhirs sont connus comme un groupe très engagé et militant. Leur programmation sur un événement aussi populaire que la Route du Rhum, dont le village départ attire un large public à Saint-Malo, a donc surpris.

Cette prestation n'a pas tardé à faire polémique, alors que le groupe se produisait devant un public venu nombreux pour le départ de la course transatlantique. Les propos tenus sur scène ont immédiatement été relayés et commentés.

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Selon nos informations, une procédure a été ouverte au commissariat de police de Saint-Malo. Les Ramoneurs de menhirs n'en ont sans doute pas fini avec Saint-Malo et la Route du Rhum.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions récurrentes entre certains artistes engagés et les forces de l'ordre, particulièrement lors de grands rassemblements publics. Elle pose la question de la limite entre liberté d'expression artistique et respect des institutions lors d'événements accueillant un public familial.