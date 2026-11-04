Route du Rhum 2026 : Mathieu Claveau contourne la dépression aux Açores

Mathieu Claveau navigue au large des Açores dans la Route du Rhum 2026. Il choisit de longer la dépression par le Nord pour éviter les rafales violentes.

Le skipper marseillais Mathieu Claveau affronte une situation délicate au large des Açores lors de l'édition 2026 de la Route du Rhum. Ce jeudi 5 novembre, il doit gérer une forte dépression qui se déplace rapidement vers le nord-ouest de l'archipel. Le navigateur a décidé d'allonger son trajet initial en contournant le système météorologique par le nord.

Naviguer face à une dépression volatile

Mathieu Claveau explique que la trajectoire exacte reste complexe à déterminer en raison de la mobilité constante de la tempête. Il prévoit de rencontrer des vents violents, potentiellement des rafales atteignant cinquante nœuds. Cette configuration impose une grande vigilance pour choisir le meilleur itinéraire sans risquer de se retrouver sous le vent adverse.

Also read Route du Rhum 2026 : Départ historique depuis Saint-Malo pour la Guadeloupe

La décision de rallonger la route vise à sécuriser la navigation tout en maintenant un cap favorable. Le skipper reconnaît qu'il est difficile de viser précisément le centre de la dépression étant donné ses mouvements incessants. Il préfère donc adopter une approche prudente pour éviter les zones de vent fort qui pourraient compromettre sa progression.

Tactiques et positions des concurrents

Pierre Quiroga, leader dans la catégorie Ocean Fifty, partage une stratégie similaire en optant pour un passage par le nord. Il compare cette manœuvre à celle utilisée précédemment près de l'Irlande, qui s'est révélée payante. Son objectif est d'éviter les conditions difficiles rencontrées au près avec des vents de cinquante nœuds. Il anticipe un empannage tendu lorsqu'il approchera suffisamment du centre de la dépression.

Advertisement

D'autres concurrents pourraient choisir de foncer directement dans la tempête, mais cette option présente des risques élevés. Pierre Quiroga souligne que se retrouver au près dans de telles conditions n'est pas idéal pour la vitesse. La majorité des skippers cherchent à équilibrer performance et sécurité face à ces éléments imprévisibles.

Sécurité et objectifs de classement

Mathieu Claveau passe actuellement en mode course avant de basculer vers une priorité absolue sur la sécurité du matériel et de l'équipage. Il range minutieusement l'intérieur du bateau et prépare ses kits de réparation pour une mise à disposition immédiate. Les sachets journaliers sont placés à proximité pour garantir son autonomie pendant cette phase critique de la course.

Avec vingt-quatre places acquises ce mercredi après-midi, le Marseillais occupe la première position parmi les voiliers pointus. Il estime être dans ses objectifs malgré une faible quantité de sommeil durant cette période. La classe Class40 exige une précision extrême où toute erreur de manipulation peut interrompre brutalement la course. L'arrivée prévue en Guadeloupe nécessite une gestion rigoureuse de chaque mille parcouru.