Route du Rhum 2026 : Hémorragie et chavirages multiplient les abandons

La Route du Rhum 2026 connaît une saison noire avec 14 abandons dont ceux de Francis Joyon et Armel Le Cléac'h. Analyse des causes météo et techniques.

La Route du Rhum 2026, qui a pris son départ le 1er novembre, traverse une crise sans précédent marquée par une série de déconvenues majeures. Depuis le début de cette édition mythique, pas moins de 14 skippers ont été contraints d'abandonner l'épreuve, privant le public de nombreuses figures emblématiques du milieu de la voile transatlantique.

Une hécatombe de favoris surpris par la mer

Le bilan est particulièrement lourd pour les favoris de la course, qui voient leur saison prendre fin prématurément. Parmi les grands noms touchés figurent Armel Le Cléac'h, Charles Caudrelier, Anthony Marchand, et bien sûr Francis Joyon. Sur un total de 115 participants, cette accumulation de défections soulève de nombreuses questions sur les conditions réelles de cette année particulière.

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Les incidents sont multiples et variés, allant des collisions à des avaries techniques graves. On relève notamment la collision entre les bateaux de Violette Dorange et Romain Pilliard, ainsi que le chavirage spectaculaire de Francis Joyon. Ces événements, couplés à des problèmes médicaux, illustrent la rude physionomie de cette course transatlantique qui ne semble pas avoir de pitié pour les navigateurs solitaires.

Une météo trompeuse et des contrastes brutaux

Contrairement aux idées reçues, cette vague d'abandons ne s'explique pas par des conditions météorologiques extrêmes au sens classique du terme. Comme l'a expliqué Thomas Coville à RTL, le vent se renforce parfois de manière soudaine, nécessitant une réaction en une seconde. Les skippers font face à des contrastes brutaux entre les zones anticycloniques et dépressionnaires.

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Philippe Eliès, journaliste spécialisé voile pour Le Télégramme, nuance le propos en affirmant que la météo était plutôt clémente au départ, sous le soleil. Il précise que les perturbations n'étaient pas de nature à provoquer systématiquement des chavirements ou des casses majeures. Cette apparente clémence rend d'autant plus surprenante l'accumulation d'incidents matériels pour le grand public habitué aux tempêtes dévastatrices.

Cependant, la variabilité du vent reste un facteur clé. Thomas Coville a confirmé que des variations brutales peuvent survenir en quelques secondes. Pour des voiliers aussi rapides que les nôtres, une seconde suffit à basculer la situation, transformant une belle ligne de voiles en un danger mortel en un instant.

La fragilité intrinsèque des multicoques ultra-performants

Les chavirages touchent principalement les multicoques, comme l'Ultime d'Armel Le Cléac'h et l'Ocean Fifty de Matthieu Perraut. Ces bateaux sont décrits comme très volatils par les experts. Contrairement aux monocoques Imoca utilisés lors du Vendée Globe qui se redressent automatiquement, les multicoques une fois à l'envers y restent, stoppant net la course.

Armel Le Cléac'h a chaviré aux alentours de 5 heures du matin, occupant la deuxième place du classement en catégorie Ultim. Il se situait à 550 milles nautiques dans le nord-ouest des Açores. Heureusement, il n'a pas été blessé et a pu déclencher sa balise de détresse, permettant une intervention rapide de l'organisation.

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La même nuit a vu un autre chavirement majeur avec Matthieu Perraut, secouru à 400 milles au nord des Açores. Francis Joyon, leader de la catégorie Vintage Multi, a également sombré avec son Orma le 2 novembre et doit déclarer forfait. Quentin Le Nabour a démâté lundi après moins de 24 heures de course, exprimant sa vive déception.

Des statistiques normales mais une saison noire en Apparence

Malgré l'ampleur médiatique de ces incidents, Philippe Eliès rappelle que ces statistiques restent normales comparées aux autres éditions. En 2022, plus d'une trentaine de bateaux n'avaient pas rallié l'arrivée, soit un quart de la flotte. Les multicoques sont des machines mises à l'eau en début d'année, fragiles et nécessitant deux ans de mise au point.

Basile Bourgnon, qui a atteint 43 nœuds (près de 80 km/h) sur son Ocean Fifty, confie naviguer au bord de la limite pour créer l'écart. Ces bateaux ultra-performants laissent peu de répit quand tout s'emballe, transformant la course en un jeu dangereux où il faut jouer pour gagner.

D'autres abandons ont eu lieu pour causes techniques ou médicales. Armel Tripon a abandonné le 3 novembre après une avarie de safran. Charles Caudrelier a subi une avarie sur son foil bâbord tandis qu'il occupait le top 5 du classement Ultim. Ces éléments montrent que la voile reste un sport mécanique exigeant, où la casse est le compagnon constant de la performance.