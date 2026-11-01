Route du Rhum 2026 : Gitana 18 et Charal dominent les pronostics

La Route du Rhum 2026 s'annonce exceptionnelle avec le Gitana 18 de Charles Caudrelier et le favori Jérémie Beyou. Analyse des forces en présence.

La course au large entre Saint-Malo et la Guadeloupe s'apprête à livrer un spectacle grandiose et renversant de surprises. Des dizaines de milliers de passionnés assisteront à cette histoire qui défile, mêlant répliques historiques comme le petit trimaran Olympus vainqueur de la première édition en 1978 aux géants modernes tels que le Gitana 18. Ce navire de 32 mètres en carbone connecté est profilé pour voler haut autour du monde, accumulant ainsi des décennies d'enchantement technique et sportif.

Charles Caudrelier lance son Ultim révolutionnaire

Charles Caudrelier, tenant du titre, met à l'eau son récent et audacieux Gitana 18 pour sa première course en solitaire. Cette initiative représente un défi immense et un travail considérable reste à accomplir, sans toutefois exclure une ambition claire concernant la Route du Rhum. Le skipper annonce fièrement qu'avec Gitana, l'équipe est toujours là pour gagner, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans la compétition professionnelle.

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L'arrivée du Gitana 18 coïncide avec celle d'autres nouveautés qui arrivent à maturité parmi les grands favoris. Pourtant, cet OVNI splendide, doté de foils et de safrans jamais vus en course au large, surprend encore les observateurs. Bien qu'il ne navigue que depuis quelques mois seulement, il annonce un règne à venir. Des concurrents comme Laperche et Le Cléac'h prévoient déjà de construire un bateau neuf pour rivaliser dans cette guerre du futur technologique.

Jérémie Beyou grand favori en monocoque Imoca

Dans la catégorie des monocoques Imoca, Jérémie Beyou, à bord de Charal, est identifié comme le grand favori par Yoann Richomme. Cette prédiction repose sur une analyse détaillée des forces en présence, soulignant que Charal est l'un des bateaux les plus à l'aise au portant. La compétition s'annonce comme une guerre d'usure humaine intense, où chaque détail technique peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

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Sam Goodchild, naviguant sous les couleurs de Macif, se positionne juste derrière ce duo dominant. Dans ses catégories vintage, multicoques et mono, la Route du Rhum continue de vénérer les anciennes audaces. Des skippers couronnés comme Francis Joyon, vainqueur en 2018, illustrent cette admiration pour les exploits passés tout en préparant l'avenir de la discipline.

Actual face à la concurrence ultra-moderne

Actual, l'ex-Gitana 17 vainqueur et détenteur du record de la dernière édition du Rhum en 2022 avec Caudrelier, doit désormais prouver qu'il conserve une chance de victoire. Pour Charles Caudrelier, cette possibilité existe bel et bien. Il estime que son ancien bateau reste l'un des meilleurs au portant et jouera sur ses points forts jusqu'à mi-course au moins. De plus, c'est un bateau de solitaire facile à manœuvrer, offrant des avantages tactiques significatifs.

Néanmoins, le skipper de Gitana 18 reconnaît avoir deux grands favoris en Banque Populaire et SVR. Ce dernier a remporté toutes les courses depuis la Café L'Or 2025, démontrant une supériorité constante. Ces concurrents directs posent un défi majeur à l'efficacité du nouveau venu et imposent une vigilance accrue lors des prochaines étapes de la course.

Innovations techniques et records de vitesse attendus

L'architecte naval girondin Romaric Neyhousser a participé à la conception audacieuse de deux bolides futuristes : le Gitana 18, mis à l'eau le 14 février, et le Ferrari Hypersail, encore en construction. Il raconte que tous étaient dans l'envie d'aller loin, passant par une phase de délire créatif avant de concrétiser ces projets ambitieux. Ces innovations ouvrent une nouvelle ère du vol au grand large, repoussant les limites de la performance maritime.

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Pascal Bidégorry, chargé de la cellule performance d'Actual et ancien de SVR, commente que ces nouveaux bateaux sont au niveau d'Actual au portant. Ils ont été observés de près lors d'un entraînement en stage à Port La Forêt. Selon ses analyses, Actual est performant dans le vent médium fort et le fort au portant, tandis que les deux autres excellents dans le match au medium, voire un peu au-dessus. SVR semble peut-être plus facile dans les zones de transition entre deux conditions météo.

Surprises possibles et contexte historique riche

Des records de vitesse pourraient tomber au début de la Route du Rhum grâce à un parcours initial tout droit et facile. La suite s'annonce moins favorable pour battre les temps de traversée, mais des surprises peuvent émerger des deux bouts de la fresque chronologique. Côté ancien, Sodebo, né en 2019 et constamment mis à jour, navigue avec Thomas Coville, 58 ans. Vainqueur du Rhum en monocoque en 1998 après avoir remplacé Yves Parlier suite à son accident de parapente, Coville vient de décrocher le trophée Jules Verne, record autour du monde en équipage.

Cette réussite récente lui donne de quoi rêver à un bis repetita de légende. Côté nouvelle ère, le Gitana 18 suscite également des attentes élevées. Pascal Bidégorry souligne qu'il est magnifique et que le voir voler très haut est exceptionnel. C'est un concept vraiment différent qui pourrait surprendre lors de la course, permettant au navire d'aller beaucoup plus vite que tout le monde à certains moments.

Cependant, son utilisation nécessite une phase de mise au point complexe de tous ses systèmes. Arriver de l'autre côté avec un bon classement serait déjà un franc succès pour l'équipe de Gitana. Sébastien Simon, partant en Imoca avec un bateau trop neuf pour la gagne immédiate, affirme que Caudrelier ne gagnera pas la Route du Rhum. Il comprend que la mise au point de cet Ultim ultra novateur nécessite beaucoup de temps, mais insiste sur l'importance du futur investissement qui payera un jour.