Route du Rhum 2026 : Francis Joyon chavire et les abandons s'accumulent

Six abandons et un chavirage majeur lors de la Route du Rhum 2026. Francis Joyon, Jérémie Beyou et autres skippers confrontés aux aléas du départ à Saint-Malo.

La Route du Rhum 2026 connaît des débuts tumultueux depuis le départ donné à Saint-Malo le dimanche 1er novembre. Six skippers ont déjà abandonné l'épreuve en trois jours de course, marquant les esprits avec la gravité de certaines avaries.

Les favoris et personnalités emblématiques de la course figurent parmi les victimes de ces incidents. Cette situation, bien que choquante pour le grand public, s'inscrit dans la longue histoire de cette course maritime légendaire.

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Départ chaotique et multiples avaries

La course de voile de classe Ultime a été particulièrement touchée dès les premières heures. Francis Joyon, figure emblématique de la régate, a subi un chavirement complet de son bateau Océans. Cet incident critique a nécessité l'intervention d'un cargo qui s'est détourné pour localiser et secourir le skipper.

Parallèlement, le tenant du titre Thomas Ruyant a également dû mettre fin à sa course ce mardi, ajoutant un nom de poids à la liste des abandonnés. D'autres skippers comme Jérémie Beyou ont également connu des pépins de santé ou techniques qui les ont contraints à se retirer.

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Analyse des conditions par Jacques Caraës

Jacques Caraës, ancien directeur de course du Vendée Globe et de la Route du Rhum, explique que les conditions météorologiques sont plutôt optimales. C'est précisément dans ces situations favorables que les skippers déploient beaucoup de toile, augmentant les risques d'erreurs.

La vitesse élevée des bateaux dans les retranchements force les marins à prendre des risques calculés. Ces conditions ne sont pas mauvaises en soi, mais elles exigent une prudence accrue de la part des navigateurs exposés.

Opération de sauvetage complexe

L'opération de redressement du bateau de Francis Joyon s'annonce très délicate. Il faudra couper tout ce qui se trouve sous la coque,包括 le gréement, et se dégager du mât avant d'envisager un retournement en enfonçant un des flotteurs.

Une petite équipe est déjà en place en Irlande pour assister le skipper. Cette situation rappelle des opérations similaires passées où la récupération du navire demande une coordination technique minutieuse.

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Comparaisons historiques des abandons

Les données historiques montrent que les premiers jours sont souvent les plus éliminatoires. Lors de l'édition 2022, quatre abandons ont été comptabilisés dans la catégorie Imoca et douze dans la Class40 durant les cinq premiers jours.

En 2018, huit concurrents avaient déjà stoppé leur course après les cinq premières journées. Ces chiffres confirment que les avaries précoces font partie intégrante du caractère imprévisible de cette épreuve.