Route du Rhum 2026 : Départ spectaculaire au Cap Fréhel

Retour sur le grand départ de la Route du Rhum 2026 ce dimanche 1er novembre depuis Cancale. Des milliers de passionnés se sont rassemblés au Cap Fréhel pour saluer les skippers à la voile.

Le grand départ de la Route du Rhum a eu lieu ce dimanche 1er novembre 2026. La course a officiellement commencé depuis Cancale. La flotte de voiliers a ensuite passé le Cap Fréhel. Ce moment est toujours très attendu par les spectateurs.

Une ambiance festive au Cap Fréhel

Une heure après le départ, des milliers de personnes attendaient le passage des bateaux. Elles étaient massées sur le haut des falaises du site costarmoricain. La devise des spectateurs est claire : voir les bateaux et boire du rhum.

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Plusieurs milliers de personnes se sont rendues sur la côte pour suivre le départ de la course. Jérémy, venu de Trémorel avec sa famille et ses amis, a partagé son expérience. Il rigole en disant qu'ils sont arrivés vers 10 h 30 pour avoir le meilleur spot.

Il explique que cette famille vient chaque année à la même place. Cependant, cette fois, le site leur a été volé. Ils sont donc positionnés dix mètres plus loin. Malgré cela, l'ambiance reste légère et conviviale parmi les rangs.

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Un rituel annuel pour les passionnés

Chaque spectateur a son propre lien avec la Route du Rhum. Un groupe d'amis rencontré à l'heure de l'apéro a expliqué leur ritual. Ils ont loupé que la première édition en 1978. Sinon, c'est devenu un rituel pour eux chaque année.

Ils se rendent d'abord à Saint-Malo avant de faire le départ ici. Le groupe est composé de cinq amis, verre à la main. Un autre spectateur, qui s'apprête à vivre un nouveau départ, confirme cette tradition. Il dit que ça fait 20 ans qu'il vient suivre la course.

Leur programme est très précis et rigoureux. Deux jours avant le départ, ils vont voir les bateaux à Saint-Malo. Ensuite, ils boivent du rhum à Saint-Malo. Puis ils viennent au Cap Fréhel et boivent du rhum aussi. La passion ne faiblit pas avec le temps.

Soutien des fédérations et sécurité renforcée

Un administrateur de la fédération francophone du yachting belge était également présent. Il a la chance d'avoir quatre skippers soutenus par sa fédération. Il voulait venir les voir passer la marque ici au Cap Fréhel. Il considère important d'être là pour les soutenir.

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Les jumelles et objectifs photo étaient de sortie partout. On entendait des commentaires comme : il est en panpan là-bas. D'autres disaient : c'est lui qui a la priorité, il va passer. On entendait aussi : oh la vitesse. L'ensemble des embarcations est passé par la bouée du cap pendant plus d'une heure.

Un grand dispositif de sécurité avait été déployé sur place. La présence de très nombreux gendarmes était visible. Les militaires du dispositif Sentinelle assuraient également la surveillance. L'ensemble des forces de l'ordre garantissait le bon déroulement de l'événement.

Une logistique humaine et technique massive

De nombreux services d'urgence étaient mobilisés sur le site. Les pompiers étaient présents pour toute urgence potentielle. Le Samu était également déployé en cas de besoin médical. Les secouristes de la Croix-Rouge veillaient en permanence.

De nombreux bénévoles participaient à l'organisation de la journée. Ils aidaient les spectateurs et coordonnaient les flux de foule. Les membres de la police de l'environnement surveillaient également les lieux. Cette présence massive a permis de vivre le départ en toute sécurité.