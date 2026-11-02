Route du Rhum 2026 : Départ historique depuis Saint-Malo pour la Guadeloupe

La 13e édition de la Route du Rhum a débuté le 1er novembre 2026 à Saint-Malo. Retour sur le départ des Ultim vers la Guadeloupe et les enjeux de cette course mythique.

La treizième édition de la Route du Rhum a officiellement pris le départ ce dimanche 1er novembre 2026 depuis le port de Saint-Malo dans les Côtes-d'Armor. Cette course au large emblématique vise l'île de la Guadeloupe, marquant le début d'une traversée de l'Atlantique qui opposera les plus grands navigateurs du monde. L'événement rassemble une flotte prestigieuse incluant des monstres de vitesse comme les Ultim, ainsi que des Imoca et des catans, tous déterminés à conquérir le trophée.

Départ technique depuis l'estuaire de la Rance

Dès l'aube, le soleil illuminait déjà le port de Saint-Malo et l'estuaire de la Rance, créant un cadre spectaculaire pour les spectateurs et les participants. Les mâts des bateaux se balançaient gracieusement entre Saint-Malo et Dinard, tandis que les équipes préparaient leurs embarcations pour la sortie. Parmi les premiers à quitter le port figuraient le trimaran Trilogik, propriété de David Ducosson, qui retournait vers son île natale, et l'Imoca Charal piloté par Jérémy Beyou. Le Vintage monocoque Alegria, navigué par Jean Le Cam, partageait également les eaux du port avant de rejoindre la zone de départ.

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À onze heures vingt, les navires ont intégré l'écluse de sortie, une manœuvre délicate qui nécessite une précision absolue. Le bateau tanguait dangereusement près des murs de béton, obligeant les marins à ajuster en permanence les pare-battages pour assurer un positionnement optimal. Bien que la tension soit palpable, l'opération s'est déroulée sans incident majeur, permettant aux voiliers de gagner la haute mer avec sécurité. Cette phase initiale est cruciale pour établir le rythme et la confiance entre l'équipage et son bâtiment avant l'ouverture officielle de la course.

Lancement officiel et stratégie des Ultim

Le top départ a été donné précisément à treize heures deux, lançant les concurrents vers la Guadeloupe dans une atmosphère électrique. Les Ultim, ces trimarans géants conçus pour atteindre des vitesses record, se sont éloignés très rapidement, devenant bientôt de simples points à l'horizon bien que leurs mâts dépassent encore la ligne visuelle. Malgré leur puissance exceptionnelle, ces voiliers ont choisi de ne pas s'éloigner immédiatement trop loin de la côte, préférant rester visibles pour les milliers de spectateurs rassemblés sur les quais et les falaises.

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Cette approche stratégique permet aux organisateurs et aux fans de suivre le début de la course en direct, une tradition renforcée par la présence des Bateaux rouges qui ont offert des places privilégiées aux passionnés de voile. Quarante-deux minutes après le lancement, les premiers bateaux ont contourné la bouée de dégagement du Cap Fréhel, validant ainsi leur entrée effective dans la compétition. La visibilité restante sur la côte offre une dernière opportunité aux supporters de saluer les navigateurs avant qu'ils ne plongent dans l'immensité océanique, laissant derrière eux les derniers échos des encouragements terrestres.

Impacts économiques et perspectives futures

Les Ultim devraient atteindre Pointe-à-Pitre d'ici la fin de la semaine, selon les estimations basées sur leurs performances habituelles et les conditions météo actuelles. Cette rapidité potentielle souligne l'évolution technologique constante de la classe Ultim, où chaque détail compte pour minimiser le temps de traverse. Pour les villes hôtes et les partenaires commerciaux, ce départ rapide signifie également une couverture médiatique intense dès les premières heures, maximisant la visibilité de la marque et de la destination guadeloupéenne.

Alors que la course s'installe dans sa durée, les enjeux sportifs et humains restent au cœur du débat. Les équipages doivent gérer non seulement la fatigue physique mais aussi les décisions tactiques face aux aléas climatiques atlantiques. L'ambiance reste festive malgré la compétitivité accrue, avec des rencontres informelles comme celle mentionnée par le narrateur à bord d'un bateau accompagnateur, illustrant l'esprit de fraternité qui unit la communauté nautique. Ce moment de partage rappelle que la Route du Rhum est autant une célébration de la voile qu'une épreuve de résistance.

Rendez-vous pour la prochaine édition

Les regards se tournent désormais vers l'avenir, avec un rendez-vous fixé pour 2028 aux Sables-d'Olonne. Cette nouvelle localisation marquera une étape importante dans le calendrier de la course, offrant une plateforme différente pour accueillir les navires et les millions de téléspectateurs. Dans quatre ans, la douzième édition aura lieu sous un nouveau ciel, promettant de nouvelles rivalités et des records potentiellement battus par les générations suivantes de navigateurs.

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En attendant, les esprits restent focalisés sur la performance actuelle des bateaux partis de Saint-Malo. La combinaison de technologie de pointe, de courage humain et de logistique parfaite définit l'essence même de cette régate. Que les Ultim atteignent la Guadeloupe en quelques jours ou que la course s'étende sur plusieurs semaines, l'impact culturel et sportif de cet événement restera indélébile pour la communauté maritime française et internationale. Le voyage continue, et chaque mile gagné rapproche les concurrents de leur objectif final.