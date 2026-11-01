Route du Rhum 2026: Départ de Saint-Malo le 1er novembre avec 115 bateaux

La 13e édition de la Route du Rhum 2026 débute le 1er novembre à Saint-Malo. 115 bateaux visent la Guadeloupe dans cette course transatlantique unique.

La treizième édition de la Route du Rhum donnera le signal de son départ ce dimanche premier novembre depuis la cité corsaire de Saint-Malo. Cette course emblématique verra cent quinze voiliers s'élancer pour traverser l'océan Atlantique et rejoindre Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. L'événement majeur du mois de novembre deux mille vingt-six oppose les meilleurs navigateurs du monde dans une épreuve historique qui se déroule tous les quatre ans.

Une course historique entre la Bretagne et les Antilles

Créée en dix-neuf cent soixante-dix-huit, la Route du Rhum reste la plus grande course transatlantique au monde. Le parcours relie directement la ville bretonne de Saint-Malo à la ville guadeloupéenne de Pointe-à-Pitre. Le point de départ exact se situe au nord de la pointe du Grouin, proche de Saint-Malo. Les marins devront parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour rejoindre l'archipel antillais après avoir contourné les îles.

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La traversée est semée d'embûches que les skippers doivent éviter avec prudence. Les obstacles incluent les périmètres de trafic des cargos commerciaux, les objets flottants non identifiés et les zones de protection des cétacés. La distance à parcourir en ligne droite est de trois mille cinq cent quarante-deux milles nautiques, soit six mille cinq cent soixante kilomètres. Cependant, la navigation à voile impose toujours une route plus longue et complexe.

Règlement strict et participation en baisse

Le règlement de la Route du Rhum est clair : chaque bateau doit naviguer avec un seul marin à bord, sans équipier ni relève possible. L'escale technique et l'assistance sont autorisées selon le type de bateau utilisé. Jusqu'à quinze milles marins de la ligne de départ, le nombre d'escales techniques est illimité. Au-delà de cette distance, toutes les classes peuvent s'arrêter une seule fois, sauf les Ocean Fifty pour lesquels le nombre d'arrêts n'est pas limité.

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Pour les Class40 et les Ocean Fifty, toute escale doit durer au minimum quatre heures. Cette édition compte cent quinze bateaux, soit moins que les éditions précédentes. En deux mille dix-huit, il y avait cent vingt-trois participants, et en deux mille vingt-deux, le record de participation était de cent trente-eight marins. Malgré ce chiffre, la compétition reste intense avec six classes de bateaux différentes.

Les classes sont composées de huit Ultim, dix Ocean Fifty, vingt-deux Imoca, quarante-neuf Class40, treize Vintage Multi et treize Vintage Mono. Les favoris sont nombreux et expérimentés. Thomas Ruyant, benjamin de la classe Ultim à vingt-neuf ans, est l'un des concurrents les plus sérieux. Bien que jeune, il possède une belle expérience et navigue sur un voilier parmi les plus fiables et rapides de la flotte.

Favoris et records : Laperche, Le Cléac'h et Caudrelier

Thomas Ruyant a presque toujours talonné François Gabart, alias Laperche, qui est le favori naturel de cette course. Ce skipper finistérien de quarante-neuf ans manque uniquement la Route du Rhum à son palmarès en solitaire. Après un naufrage en deux mille dix-huit et une avarie technique en deux mille vingt-deux, il a tout misé sur cette nouvelle tentative. Il a d'ailleurs effectué des entraînements spécifiques en Guadeloupe au début de l'année.

Loïck Peyron, revenu d'un magnifique Trophée Jules-Verne en janvier à bord du Sodebo Ultim 3, reste un concurrent de premier plan. Âgé de cinquante-huit ans, il reste physiquement affûté. Il est donné légèrement moins favori que Laperche et Le Cléac'h. Charles Caudrelier, auteur en deux mille vingt-deux du record de l'épreuve, réalise un grand saut dans l'inconnu. Il navigue à bord d'un nouveau voilier dont les détails techniques restent encore cachés.

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Les appendices en Y du Maxi Edmond de Rothschild et ses développements devraient permettre à Caudrelier de s'imposer. Le bateau a été mis à l'eau en février et a très peu navigué, jamais en compétition. Le record actuel de la traversée la plus rapide a été réalisé par Charles Caudrelier en deux mille vingt-deux. Il a terminé en six jours, dix-neuf heures et quarante-sept minutes à bord du Gitana 17.

Conditions météo et délais estimés pour l'arrivée

Les conditions météo très favorables au départ devraient permettre aux navigateurs d'avancer à vive allure. Le vent devrait venir de l'arrière au début du parcours, poussant ainsi les voiliers vers l'ouest. Cependant, rien n'est moins sûr aux portes de la mer des Caraïbes vers la fin de l'épreuve. Les progrès technologiques des dernières années jouent également un rôle clé dans les performances attendues.

Pour les meilleurs Ultim, la course devrait durer entre cinq et sept jours cette année. Sur la classe Imoca, on parle d'une course de dix à douze jours pour les leaders. Cette édition deux mille vingt-deux est donc promise à être intense, malgré un nombre de participants légèrement inférieur aux records précédents. Les marins doivent faire face à des défis physiques et techniques majeurs pour remporter cette course légendaire.