Route du Rhum 2026 : Benoît Sineau en détresse, les secours attendus en mer

Plusieurs bateaux se sont déroutés le 7 novembre 2026 pour assister Benoît Sineau, dont la balise de détresse a été déclenchée sur la Route du Rhum.

Le skipper Benoît Sineau, engagé avec le bateau Ekinox-Rhétores dans la catégorie Class 40 de la Route du Rhum, a déclenché sa balise de détresse ce samedi 7 novembre 2026. Plusieurs bateaux de la course se sont déroutés pour lui porter secours, alors qu'aucun contact radio n'a pu être établi avec le navigateur.

Les organisateurs de la course indiquent que la présence du skipper est confirmée à bord. Les premiers secours sont attendus sur zone vers 20 h 00, selon le communiqué de l'organisation, qui précise que les bateaux déroutés devraient arriver vers 21 h 00, heure de Paris, soit 20 h 00 GMT.

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Une situation de détresse sans contact radio

Benoît Sineau n'a pas pu être joint par radio malgré le déclenchement de sa balise. Les organisateurs précisent que l'absence de communication constitue, à ce stade, le principal motif d'inquiétude pour les équipes à terre.

Le communiqué de l'organisation souligne que les bateaux qui ont changé de route se dirigent vers le monocoque en détresse. Leur objectif est d'arriver sur zone pour évaluer la situation directement à bord et apporter l'assistance nécessaire.

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Le signal de détresse a été émis alors que le skipper se trouvait engagé dans la treizième édition de l'épreuve. Les équipes de secours s'appuient sur la position transmise par la balise pour organiser leur intervention en mer.

Une édition 2026 marquée par les abandons

La course de Benoît Sineau s'inscrit dans une édition 2026 de la Route du Rhum déjà fortement touchée par les incidents. Plusieurs chavirages et accidents ont été recensés depuis le départ, et les abandons se multiplient parmi les concurrents.

Avant le cas de Benoît Sineau, plusieurs navigateurs de renom ont dû renoncer à la course. Francis Joyon, vainqueur de l'édition 2018, Charles Caudrelier, tenant du titre, Jérémie Beyou et Armel Le Cléac'h figurent parmi les skippers ayant quitté l'épreuve.

Selon les informations relayées par la presse, Jérémie Beyou a été évacué en urgence vers les Açores après un accident sur la Route du Rhum, avec des fractures multiples et un traumatisme crânien. Ce précédent renforce l'inquiétude autour de la sécurité des concurrents.

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Des équipes de secours mobilisées en mer

Le dispositif engagé pour Benoît Sineau repose sur le déroutement de plusieurs bateaux de la flotte. Cette solidarité entre concurrents est un mécanisme habituel en course au large lorsqu'un skipper signale une urgence sans pouvoir communiquer.

La suite de l'intervention dépendra de l'état du skipper et de la situation du bateau une fois les premiers navires arrivés sur zone. Les organisateurs n'ont pas encore communiqué de nouvelles précisions à ce stade, et les prochaines informations seront attendues du communiqué officiel de la course.