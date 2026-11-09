Route du Rhum 2026 : Basile Bourgnon perd l'avance au profit de Thibaut Vauchel-Camus

À moins de 400 kilomètres de l'arrivée, Basile Bourgnon voit son avance fondre face à Thibaut Vauchel-Camus lors de la Route du Rhum 2026.

La dynamique de la course au large la plus emblématique du monde bascule radicalement sur la Route du Rhum 2026. À moins de 400 kilomètres de l'arrivée à Pointe-à-Pitre, Thibaut Vauchel-Camus, skipper de Cancale à bord de son trimaran Solidaires en Peloton by Delanchy, s'impose comme le principal rival capable de détrôner le leader historique Basile Bourgnon.

Après avoir traversé une dépression tropicale intense et avoir navigué plus de 6 000 kilomètres depuis le départ, le suspense est à son paroxysme dans la catégorie des Ocean Fifty. L'avance initiale du favori s'est considérablement réduite sous l'effet conjugué des conditions météorologiques difficiles et de la remontée spectaculaire de ses poursuivants.

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La remontée fulgurante de Thibaut Vauchel-Camus

Thibaut Vauchel-Camus, 47 ans, passe du statut de suiveur à celui de leader potentiel en quelques heures. Bien que son bateau soit actuellement ralenti par une pétole, avançant à une vitesse modique de trois nœuds, il devrait prendre la tête de la course dès ce soir 9 novembre 2026. Son exploit serait d'autant plus remarquable qu'il s'agit de sa quatrième participation et qu'il a déjà décroché deux podiums précédemment.

Le skipper de Cancale, connu pour sa franchise et son engagement solidaire, avait publiquement déclaré revenir pour remporter cette édition. Sa position actuelle lui offre une chance concrète de décrocher la pole position avant l'approche de la Guadeloupe, où il a grandi et effectué toute sa scolarité. Cette proximité géographique et émotionnelle avec l'arrivée pourrait s'avérer un atout mental décisif.

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Basile Bourgnon et l'usure physique de la course

Basile Bourgnon, fils du double vainqueur Laurent Bourgnon, a longtemps dominé la régate depuis Saint-Malo. Cependant, son avance s'est évaporée comme neige au soleil lors du passage du système dépressionnaire. Le jeune skipper de 24 ans a perdu plus de 100 milles sur ses poursuivants durant le week-end, une marge de sécurité qui s'est révélé insuffisante face à la régularité de ses rivaux.

Bourgnon a lui-même admis que les derniers jours avaient été éprouvants et qu'ils le resteraient jusqu'à la ligne d'arrivée. Une vidéo de félicitations adressée à Tom Laperche laisse transparaître un épuisement physique et mental profond. La question de sa capacité à tenir le rythme jusqu'à l'arrivée devient centrale, alors que la course entre dans sa phase finale la plus critique.

Une compétition ouverte entre trois favoris

L'organisation de la Route du Rhum identifie trois noms principaux comme dauphins capables de l'emporter dans cette catégorie Ocean Fifty. Outre Basile Bourgnon et Thibaut Vauchel-Camus, Pierre Quiroga, à bord de Wewise, fait figure d'outsider sérieux. Ces trois skippeurs restent dans une dynamique serrée capable de changer les places.

Un quatrième candidat, Léonard Legrand, pourrait également perturber le classement final. Le prodige de 24 ans, né à Saint-Malo et participant à sa première Route du Rhum, dispose d'un des trimarans les plus légers de la flotte Sodebo Fifty. Bien qu'il reste à 50 milles des leaders, sa capacité à recoller au peloton dans les heures à venir mérite une attention particulière.

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Les 36 heures décisives vers la Guadeloupe

Les prochaines 36 heures détermineront le vainqueur final de cette catégorie Ocean Fifty. Les places risquent de s'échanger fréquemment alors que chaque skippeur livrera ses dernières forces. Le tour de la Guadeloupe s'annonce comme le théâtre des derniers rebondissements, une étape technique où la gestion de l'énergie et des ressources sera primordiale.

La course se termine sur une note d'incertitude totale, contraste saisissant avec la domination apparente de Basile Bourgnon durant la première moitié du parcours. La victoire finale dépendra de la résistance mentale et physique des candidats dans ces derniers kilomètres, transformant cette arrivée en une régate de vitesse pure et stratégique.