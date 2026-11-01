Route du Rhum 2025 : Achille Nebout se lance dans l'aventure solitaire

Le skipper montpelliérain Achille Nebout participe à la Route du Rhum au départ de Saint-Malo le 1er novembre. Il affronte 49 Class40 avec confiance.

Achille Nebout, skipper montpelliérain de 36 ans, s'apprête à participer à la Route du Rhum. Cette mythique course transatlantique en solitaire prendra son départ de Saint-Malo le dimanche 1er novembre. Le navigateur aborde cette compétition avec une confiance certaine.

Préparation intensive et confiance en soi

Après une saison de préparation intensive, Achille Nebout se présente prêt au départ. Il doit faire face à une concurrence féroce de 49 Class 40. Vingt-cinq de ces bateaux sont plus récents que le sien, ce qui complexifie les choses. Toutefois, le marin n'est pas intimidé par cette disparité technologique. Il a choisi de se concentrer exclusivement sur des courses en solitaire cette année.

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Il a beaucoup appris lors de ces régates récentes et a surtout retrouvé du plaisir à naviguer seul. Il n'avait pas participé à une telle épreuve depuis 2022. Cette préparation spécifique lui permet d'aborder l'épreuve avec une mentalité affûtée. Il veut montrer qu'il est possible d'atteindre ses objectifs avec de la détermination.

L'inconnu et la découverte de la distance

Achille Nebout a déjà traversé l'Atlantique à quatre reprises. Il a notamment disputé la Transat Café l'or, aussi appelée Jacques-Vabre. Cependant, il estime que la Route du Rhum appartient à une autre catégorie. Le prestige de l'épreuve et l'isolement total du navigateur en sont les principales raisons.

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Le skipper n'a jamais couru aussi longtemps tout seul auparavant. Ses meilleurs parcours individuels duraient cinq ou six jours au maximum. La course de cette année durera trois fois plus longtemps, soit environ quinze jours. Cette durée inédite représente pour lui une part d'inconnu et de découverte.

Cette perspective est aussi très excitante pour lui. Il souhaite savoir comment il gérera l'épreuve sur une telle période. Il connaît toutes les problématiques techniques et humaines qu'il peut rencontrer. Cependant, le scénario de la course ne sera jamais écrit à l'avance. Chaque situation sera unique et demandera une adaptation constante.

Un bateau fiable et optimisé

Le Class 40 Amarris est une embarcation éprouvée. Achille Nebout l'a remporté lors de la Cowes-Dinard en 2025. Il a également gagné la Transat Québec-Saint-Malo et la Med Max en 2024. En 2023, il a pris l'Armen Race et atteint la deuxième place de la Transat Café l'or.

Il a acheté ce bateau à Yoann Richomme après la victoire de ce dernier à la Route du Rhum. Il connaît bien l'embarcation depuis quatre ans. L'équipe a essayé de l'optimiser à chaque occasion. Des voiles neuves ont été installées récemment pour améliorer les performances.

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La fiabilité de cette voile est un atout majeur pour le skipper. Il arrive à Saint-Malo avec assurance et expérience. Il espère continuer à faire mieux que lors des éditions précédentes. Cette régularité est le fruit d'un travail acharné sur tous les plans.

Un objectif de plaisir et de partage

La concurrence s'annonce difficile avec vingt-cinq bateaux plus récents sur la ligne de départ. Il devient de plus en plus compliqué de jouer les premiers. Achille Nebout a réussi à le faire pendant quatre ans. Cette année, la situation est cependant différente.

Son objectif numéro un est de profiter pleinement de cet événement unique. Il veut vivre cette expérience à fond et prendre beaucoup de plaisir sur l'eau. Il entend donner le maximum de ses capacités physiques et mentales. Il ne cherche pas uniquement la performance pure.

Le skipper s'est déjà imprégné de l'ambiance exceptionnelle du village départ. Il se prépare à rentrer progressivement dans sa bulle avant la course. Cette période de calme est essentielle pour la concentration. Il sera prêt pour cette grande aventure transatlantique. Le départ est prévu pour dimanche prochain.