Route du Rhum 2022 : Météo et stratégie pour les skippers à Saint-Malo

Découvrez comment la météo et la technologie influencent la Route du Rhum 2022 à Saint-Malo. Analyse des stratégies de navigation pour les 118 skippers.

Le 1er novembre marque le début de la 13e édition de la Route du Rhum, la célèbre course de voiliers en solitaire qui se dispute tous les quatre ans. Cette édition voit 118 skippers prendre le départ du port de Saint-Malo pour tenter d'atteindre la Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les météorologues Cyrille Duchesne et Louis Bodin expliquent l'importance cruciale des conditions météorologiques dans le bon déroulement de cette épreuve majeure du circuit de la voile.

La course et ses défis climatiques

Le périple de la Route du Rhum dure entre six jours et trois semaines selon les classes de bateaux, les participants et l'environnement. Partis le 1er novembre de Saint-Malo, les premiers voiliers sont attendus à partir du 5 novembre. Au cours de cette course qui compte plus de 6000 km à travers l'Atlantique, les 118 participants seront confrontés à des perturbations hostiles comme le vent, la houle des vagues et la pluie. Pour autant, celui qui maîtrise les éléments peut aussi en faire un garant de sa vitesse, de son confort et même de sa sécurité.

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Technologies et routage météo

Une tempête survenue en France le week-end du 24 octobre avait provoqué la fermeture du Village les 21 et 23 octobre en amont de la course. Si le départ de cette 13e édition devrait se dérouler sous un ciel clément, les navigateurs seront ensuite soumis au bon vouloir des éléments. Afin d'y faire face, ces professionnels suivent une formation ainsi que des méthodes spécifiques. L'apprentissage des prévisions météorologiques a évolué ces dernières années au point que la tradition du marin aguerri qui avait l'intuition des éléments a plutôt été remplacée par la réalité du terrain.

Le skipper bien préparé est celui qui possède un matériel de qualité comme des écrans dernier cri, ou qui s'aide d'un routeur pour l'aider depuis la terre ferme. Le routage météorologique consiste à calculer la trajectoire optimale en combinant les données météo, les contraintes de navigation et la performance du bateau. Chaque skipper fait partie d'une classe de voilier et prépare le suivi de la météo quelques jours avant le départ de la course avec son équipe de routage. Cette équipe est composée notamment d'un météorologue professionnel chargé de les conseiller sur la route à suivre selon le temps annoncé.

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Inégalités technologiques et budgets

Les participants eux-mêmes sont bien équipés et accèdent en direct aux données météo via Starlink, leur permettant de travailler en permanence depuis leur bateau. Les méthodes de prévision dépendent de ces classes de bateau. Si les navigateurs sont tous habitués à décrypter les informations météorologiques par eux-mêmes, ceux des classifications en lice pour la traversée la plus rapide sont aidés par des équipes de routage spécifiques. C'est notamment possible pour les classes Ultime, Océan Fifty, Vintage Multi et Vintage Mono.

Cependant, le routage météorologique est interdit pour les Imoca et Class 40. Il s'agit ici davantage d'une philosophie, celle du skipper seul maître à bord. Quant à la Class 40, c'est la classification qui se veut la plus accessible. Ne pas avoir d'équipe de routage permet donc de garder un budget moindre. L'ancien routeur admet que si les outils d'analyse et les technologies sont plus ou moins chers, cela peut creuser un écart entre les participants. On peut dire qu'avant la course, il y a déjà une forme d'inégalité entre les navigateurs. Ils ne sont pas tous au même niveau selon leur équipement et donc selon leurs sponsors.

Précision des prévisions en mer

Si le premier tiers des skippers aguerris favoris est souvent celui qui possède le meilleur matériel, le reste des participants ne bénéficie pas forcément des mêmes conditions de départ. Selon les sponsors et les budgets, chacun est libre de choisir son équipement pour traiter de la météo. En dehors des données d'internet, il existe différents logiciels de routage, comme Adrena qui est le plus connu. Les marins entrent leurs fichiers de données météo, comme les paramètres de vent, sur ces logiciels qui vont ensuite calculer les routes à suivre.

La vraie chance des marins, c'est que le temps en mer est bien plus facile à prédire que celui sur terre. Le paramètre vent, qui influence beaucoup la météo en mer, est celui qu'on prévoit le mieux. On a par exemple plus de mal à anticiper le mouvement des nuages. La prévision en mer est différente de la prévision sur la terre, puisque les vents y sont freinés par le continent. Ici, les changements de régime de vent sont plus rapides, nécessitant une vigilance et une adaptabilité constante de la part des navigateurs confrontés à cette immense épreuve de endurance et de stratégie.