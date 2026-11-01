Route du Rhum 2022 : Les favoris dévoilés par les experts pour chaque classe

Qui remportera la Route du Rhum 2022 ? Experts et médias français dressent leurs pronostics pour les maxi-trimarans, Imoca et Class40. Analyse des favoris.

La Route du Rhum 2022 s'apprête à débuter et l'attente est intense parmi les passionnés de voile. Trois experts consultés par Le Pays Malouin ont partagé leurs pronostics détaillés pour chaque catégorie. Leur consensus révèle des favoris clairs, notamment dans la catégorie reine des maxi-trimarans où Armel Le Cleac'h est considéré comme le grand gagnant potentiel.

Les favoris des maxi-trimarans et Ultims

Armle Le Cleac'h, à bord du maxi Banque Populaire, apparaît comme le favori numéro un pour cette édition. Bien qu'il ait déjà atteint le podium en terminant deuxième en 2010, cette année pourrait bien être la sienne. Tom Laperche, naviguant sur le SVR-Lazartigue, est désigné comme le grand dauphin. Il profite de sa forme actuelle et de sa dynamique récente pour viser la deuxième marche du podium.

Also read Route du Rhum : Les favoris et enjeux de la 13e édition

Charles Caudrelier, le vainqueur de l'édition il y a quatre ans et détenteur du record de la traversée, est jugé moins favorisé par certains analystes. Jacques Guyader estime que son retour est prématuré, soulignant qu'il a peu navigué sur son Gitana 18. Malgré la qualité de son bateau et son expertise, l'arrivée de l'épreuve semble trop rapide pour lui. Marie Le Berrigaud, responsable du service presse de la transatlantique, s'attend à une compétition serrée entre les Ultims. Elle note que Tom Laperche a toutes les chances de s'imposer à Pointe-à-Pitre, confirmant sa forme ascendante.

La domination de Jérémie Beyou chez les Imoca

Dans la catégorie Imoca, Jérémie Beyou se présente comme le candidat idéal pour remporter la victoire. Il prend le départ de sa dernière course avec son sponsor actuel Charal, motivé par une rage de vaincre accrue. Jacques Guyader souligne le supplément de motivation de l'équipage, notamment leur revanchisme envers leur futur ex-sponsor. Cette détermination, couplée à une nouvelle coque, fait de lui le favori naturel selon plusieurs observateurs.

Advertisement

Emma Sarango renforce cette analyse en soulignant la détermination de Beyou. Cependant, Marie Le Berrigaud propose une autre perspective en désignant Sam Goodchild, à bord du Macif de Charlie Dalin, comme le véritable favori. Goodchild, marqué par une série de malchances lors des éditions précédentes, pourrait trouver ici l'occasion de changer de registre. Ambrogio Beccaria, sur Allagrande Mapei, est également cité comme un outsider sérieux ayant fait une entrée remarquée dans cette classe.

L'invincible Basile Bourgnon et le duel des Class40

La catégorie des Ocean Fifty est celle où les avis des experts convergent le plus unanimement. Basile Bourgnon, à bord du Edenred, est unanimement désigné comme le grandissime favori. Jacques Guyader le décrit comme intouchable, tandis qu'Emma Sarango reconnaît son excellente saison. Marie Le Berrigaud espère voir ce vent de fraîcheur s'installer avec sa victoire, ajoutant une belle histoire au palmarès de l'épreuve.

La classe la plus nombreuse, avec quarante-neuf skippers, est celle des Class40. Le duel entre Alexis Loison sur Groupe Réel et Corentin Douguet sur le SNSM est particulièrement attendu. Corentin Douguet bénéficie de l'appréciation de Marie Le Berrigaud pour la qualité de son bateau et de son talent. Néanmoins, Emma Sarango mise sur Guillaume Pirouelle, sur Sogestran-SeaFrigo, qui profite de sa dynamique acquise lors de la Transat Café L'Or.

Les surprises des catégories Vintage

Les catégories Vintage Multi et Vintage Mono offrent aussi leur lot d'incertitudes. Pour les Multi, Marie Le Berrigaud se tourne vers les Orma, suggérant que la victoire de Francis Joyon ajouterait un chapitre magnifique à la légende de la Route du Rhum. Emma Sarango penche de son côté pour Damien Seguin sur Arkea. Dans la classe Vintage Mono, Kieran Le Borgne sur un bateau double vainqueur du Vendée Globe est un choix logique pour Marie Le Berrigaud. Jean Le Cam sur l'Alegria reste une valeur sûr pour surprendre, selon Emma Sarango.

Advertisement

Ces pronostics illustrent la diversité et la compétitivité de cette édition 2022. Chaque classe présente des dynamics uniques et des enjeux spécifiques pour les skippers. Le départ aura lieu le dimanche 1er novembre, avec cent quinze bateaux prêts à s'élancer vers la pointe du Grouin. Le public est invité à profiter des meilleurs spots pour assister à cette course historique, une nouvelle étape importante dans l'histoire de la voile internationale.