Route 66 : Centenaire, préservation et héros de la Mother Road

À l'occasion du centenaire de la Route 66, découvrez l'histoire, les initiatives de préservation et les passionnés qui sauvent cet itinéraire mythique de l'oubli.

La Route 66 célèbre son centenaire en tant que symbole indestructible de l'esprit d'aventure américain. Créée officiellement le 11 novembre 1926 grâce à la consolidation de routes existantes, cette artère historique relie Chicago à Santa Monica sur environ 4000 kilomètres. Près d'un siècle après sa commission, l'itinéraire demeure vivant grâce à une communauté dédiée qui refuse de le laisser sombrer dans l'oubli.

Origines historiques de la Mother Road

Le 30 avril 1926, la route mythique recevait officiellement le nom de Route 66, bien que sa création administrative ne soit devenue effective que le 11 novembre de la même année. John Steinbeck avait déjà décrit cet axe vital en 1939 dans "Les Raisins de la colère" comme un long ruban de ciment traversant les terres rouges et les déserts lumineux pour atteindre les riches vallées de Californie. Cette description poétique capture l'essence d'une voie qui a servi de colonne vertébrale économique et culturelle pour des millions d'Américains durant le vingtième siècle.

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Le rôle de Jim Ross dans la préservation

Jim Ross, septuagénaire établi à Chandler dans l'Oklahoma, incarne l'engagement absolu pour la sauvegarde de l'Historic Route 66. Il a consacré une grande partie de sa vie à explorer chaque tronçon afin d'aider le public à retrouver ce chemin devenu invisible suite à la construction des autoroutes modernes à partir de 1985. La disparition progressive des panneaux signalétiques avait conduit à l'effacement pur et simple de l'itinéraire des cartes officielles, mais Jim a refusé de laisser cette légende disparaître.

Son travail acharné lui a valu le prix John Steinbeck en 2001 pour son action en faveur de la préservation historique. Il a également rédigé près d'une dizaine d'ouvrages de référence servant de guide essentiel pour les passionnés et les chercheurs souhaitant comprendre l'impact durable de cette voie sur la société américaine. Aujourd'hui, il considère la Route 66 comme un monument national à ciel ouvert où chaque État offre une expérience unique et différente lors d'un voyage à l'autre.

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Restauration du Painted Desert Trading Post

En 2018, Jim Ross a rejoint son épouse Shellee et neuf autres bénévoles pour acheter le Painted Desert Trading Post dans le désert de l'Arizona. Ce commerce historique, abandonné depuis soixante ans et menaçant de s'effondrer, était un ancien joyau de la Route 66 vendant autrefois de l'essence, des tapis, des bijoux amérindiens et du bois pétrifié. L'acquisition de ce site emblématique a marqué le début d'un projet de rénovation majeur pour sauvegarder ce témoin architectural du début du siècle.

L'organisation à but non lucratif créée par le groupe a collecté des fonds et a passé trois ans à consolider les murs et remplacer le toit du bâtiment. Jim Ross qualifie ce projet de rénovation comme étant sans aucun doute le plus gratifiant de leur parcours collectif. Cette restauration réussie démontre la capacité d'une communauté de bénévoles à redonner vie aux structures historiques menacées par le temps et le manque d'entretien.

L'engagement de Rich Dinkela dans le Missouri

Rich Dinkela, connu sous le pseudonyme Roamin'Rich sur les réseaux sociaux, est une figure centrale de la Route 66 Association of Missouri. Originaire d'une ferme près de Springfield dans le Missouri, il était fasciné enfant par le choix entre Chicago à gauche et la Californie à droite selon le sens de circulation. Cette fascination初期 l'a conduit à explorer des lieux oubliés, où il a découvert des communautés locales passionnées plutôt que de simples ruines.

Avec son épouse Christina, Rich Dinkela a restauré le mythique motel Wagon Wheel à Cuba dans le Missouri et le Shamrock Motor Court à Sullivan. Ces initiatives visent à maintenir l'héritage des motels traditionnels et des néons qui font la renommée de la Route 66. Rich Dinkela a également peint des centaines de logos officiels le long du trajet pour guider les voyageurs et renforcer l'identité visuelle de l'itinéraire historique.

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Impact touristique et avenir de l'itinéraire

La célébration du centenaire met en lumière les nouvelles initiatives d'hébergement qui émergent le long de l'axe, incluant le logement dans des caravanes Airstream entièrement rénovées. Ces innovations coexistent avec la préservation des motels historiques comme ceux restaurés à Kingman dans l'Arizona. L'objectif reste de créer une expérience touristique immersive qui honore le passé tout en attirant une nouvelle génération de voyageurs.

La Route 66 continue de jouer un rôle crucial dans l'identité culturelle américaine en fédérant des passionnés de tous les États traversés. Les efforts de préservation menés par des figures comme Jim Ross et Rich Dinkela assurent que la "Mother Road" restera une destination incontournable pour les amateurs d'histoire et de road trips. Son héritage perdurera grâce à ces actions concrètes de maintenance et de mise en valeur patrimoniale.