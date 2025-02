Roulette, une jersiaise de 4 ans, représentera le Gaec Lerouxel au Salon International de l'Agriculture

Roulette, une vache jersiaise de 4 ans élevée au Gaec Lerouxel à Cesny-les-Sources (Calvados), a été sélectionnée pour participer au prestigieux Salon International de l'Agriculture de Paris.

Participer au salon le plus prestigieux pour un premier concours, ce n'est pas commun. C'est pourtant le cas de Roulette, vache du Gaec Lerouxel à Cesny-les-Sources (Calvados). Le Salon international de l'agriculture de Paris commence le samedi 22 février et la jersiaise a été sélectionnée pour y participer. D’ici à cette échéance, elle se prépare dans son exploitation. C'est dans la ferme calvadosienne de Christine et Mathieu Lerouxel que Roulette siège. Née dans cet élevage, elle a 4 ans.

Sa descendance ? Quatre veaux, dont des jumelles. « C'est une jolie vache », exprime son propriétaire, « elle est profonde, a une belle mamelle et une bonne tenue de dos. » Sa suppléante, Traceuse, est dans le même enclos en attendant le départ vers Paris. « Elle peut être emmenée d’un jour à l’autre », explique Mathieu Lerouxel, « elle peut remplacer une autre bête malade. » Le départ de Roulette est prévu le mardi 25 février, après un échange d’animaux au cours de cet événement planétaire. Là-bas, elle sera placée dans une logette, lavée, brossée, et sa traite sera faite. À Paris, elle verra beaucoup de monde : elle n’y est pas habituée. « C’est une race assez calme, c’est facile à s’en occuper. Même si elles ont leur petit tempérament ! » souligne Christine Lerouxel. D’ici là, Roulette est promenée avec une attache, pour être habituée avant le Salon. « Ma mère est passionnée par les jersiaises. Il y en avait toujours au moins une » dans son troupeau, déclare Mathieu Lerouxel, qui, avec sa femme Christine, a pris la suite de ses parents fondateurs de l’exploitation. « J’étais installé à mi-temps depuis 2005 avant de prendre la place de mon père en 2015. Christine a pris celle de ma mère en 2018. » Aujourd’hui, en dehors de ces jersiaises, il y a des Prim’Holstein et des charolaises pour 80 vaches à lait et 30 allaitantes, plus quelques poulinières dans la ferme. Ce Gaec a été sélectionné avec 15 autres éleveurs, sur 28 inscrits au préalable. Aller au Salon, ce n’est pas une première pour eux. Mais y aller avec une vache, la famille Lerouxel ne l’avait jamais fait. « On y était déjà allé avec des cobs normands, des chevaux de trait. » Les concours, c’est une « bulle d’air » pour eux. Les concours, c’est ce qui récompense notre travail durant l’année. Ça nous change de la pression de tous les jours. On fait et on voit autre chose. Le Salon de l’agriculture, c’est aussi l’occasion de discuter avec des confrères, d’apprendre d’autres modes de travail et « plein de choses ». « C’est comme Miss France » C’est une véritable vitrine pour les agriculteurs, qui peuvent montrer leur savoir-faire et leur métier. On explique l’envers du décor à plein de citadins, c’est intéressant. Les gens de la ville aiment bien les animaux. Ils se posent des questions que nous, on ne se poserait pas. Pour Roulette, ce sera « comme Miss France » lors du concours. Elle va devoir bien se présenter sur le ring, bien marcher, être fière… « Il faut qu’elle tape dans l’œil du juge ce jour-là ! » dit Mathieu. Car, pour eux, ce sont les « meilleurs animaux » qui participent au Salon de l’agriculture. Et leur vache en fait donc partie.





actufr / 🏆 1. in FR

Agriculture Animaux Salon International De L'agriculture Jersiaise Concours Gaec Lerouxel

