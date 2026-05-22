Rothen S'Enflamme : Second Part - Depeche Digital

Tout le week-end, un vestiaire de la coupe d'Europe de football, dans une émission animée par un ancien buteur international de 60 buts, Jérôme Rothen, qui réussit à être le présentateur de cette émission ensemble avec Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Jean-Michel Larqué, Eric di Meco, Pascal Olmeta, Jérémy Menez, Andy Delort et Steve Savidan. Julien Cazarre, un journaliste sportif poursuivre avec son journal du foot : Le Cazarre enchainé, en plus, un quizz Rothen contre le reste du monde.

Deuxième partie de l'émission « Rothen s'enflamme ', le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot. Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l'actualité du football avec Jérôme Rothen animant ses débats enflammés avec sa Dream Team composée de Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Jean-Michel Larqué, Eric di Meco, Pascal Olmeta, Jérémy Menez et deux recrues : Andy Delort et Steve Savidan.

Julien Cazarre propose son journal du foot : Le Cazarre enchainé ainsi qu'un quizz Rothen contre le reste du monde. Nouveau quizz, riche en règles absurdes et en mauvaise foi ! À la fois animateur et agitateur, Louis Gerbier promet de faire monter la température avec des questions piquantes et une bonne dose d'humour. Première partie de l'émission « Rothen s'enflamme ', le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de football





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