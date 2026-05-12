Jérôme Rothen a suivi aujourd’hui Christophe Dugarry et Eric Di Meco, deux consultants du soir, en début de semaine pour présenter l’émission, que gère Julien Cazarre. Rothen, aussi présent et animé que jamais, a abordé différents sujets, notamment Nice qui est barragiste en Ligue 1, mais finaliste de la Coupe de France, la loi du bon sens, et les légendes... (ou non) du foot.

Nouveauté podcast. Jérôme Rothen donne ses notes et ses appréciations sur les consultants du soir. Aujourd’hui, Christophe Dugarry et Eric Di Meco . Première partie de l'émission « Rothen s’enflamme », le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot.

Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l’actualité du foot. Jérôme Rothen anime des débats enflammés avec sa Dream Team composée de Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Jean-Michel Larqué, Eric di Meco, Pascal Olmeta, Jérémy Menez et deux recrues : Andy Delort et Steve Savidan. Julien Cazarre propose son journal du foot : Le Cazarre enchainé ainsi qu’un quizz Rothen contre le reste du monde.

Deuxième partie de l'émission « Rothen s’enflamme », le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot. Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l’actualité du foot. Jérôme Rothen anime des débats enflammés avec sa Dream Team composée de Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Jean-Michel Larqué, Eric di Meco, Pascal Olmeta, Jérémy Menez et deux recrues : Andy Delort et Steve Savidan.

Julien Cazarre propose son journal du foot : Le Cazarre enchainé ainsi qu’un quizz Rothen contre le reste du monde. Nice a une nouvelle fois perdu en Ligue 1, contre Auxerre, concurrent direct, et se retrouve barragiste, en pleine lutte pour le maintien. Et d'un autre côté, les Niçois sont finalistes de la Coupe de France. Une paradoxe qui fait réagir Jérôme Rothen.

Nouvelle présentation du podcast : Rothen s’enflamme s'attaque aux légendes... (ou non) du foot. Aujourd’hui, Jérôme Rothen donne son avis sur Éric Di Meco (en présence d’Éric Di Meco). Nouveau quizz, riche en règles absurdes et en mauvaise foi !

À la fois animateur et agitateur, Louis Gerbier promet de faire monter la température avec des questions piquantes et une bonne dose d’humour





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