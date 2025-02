Rothen s'enflamme : Retour pour une deuxième saison

L'émission « Rothen s’enflamme » revient pour une deuxième saison avec un casting 5 étoiles ! Jérôme Rothen anime des débats enflammés avec sa Dream Team d'anciens joueurs, composée notamment d'Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier, Éric Di Meco, Mathieu Bodmer, Mathieu Valbuena et Jean-Michel Larqué. Julien Cazarre sera également de retour avec son journal du foot et son humour acerbe. En cette année de Coupe du Monde de football, l'équipe s'étoffe avec le retour de Juninho, et les arrivées de Patrice Evra, Steven Nzonzi, Mamadou Niang et Jérémy Ménez.

Julien Cazarre propose son journal du foot : Le Cazarre enchainé ainsi qu'un quizz Rothen contre le reste du monde. Les footballeurs parlent aux footballeurs ! « Rothen s'enflamme », le rendez-vous des passionnés du ballon rond revient pour une deuxième saison ! Jérôme Rothen animera des débats enflammés avec sa Dream Team d'anciens joueurs composée d'Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier, Éric Di Meco, Mathieu Bodmer, Mathieu Valbuena et Jean-Michel Larqué. Julien Cazarre sortira cette saison encore, des infos exclusives toujours avec son humour et sa plume acérée. En cette année de Coupe du Monde de football, Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre s'entourent d'un casting 5 étoiles avec le grand retour de Juninho (déjà présent lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014), et les arrivées de Patrice Evra, Steven Nzonzi, Mamadou Niang et Jérémy Ménez. Du lundi au vendredi, de 18h à 20h, « Rothen s'enflamme » est LE nouveau rendez-vous du foot ! Avec sa liberté de ton et sa passion, Jérôme Rothen lancera des débats enflammés avec sa Dream Team d'anciens joueurs. La deuxième heure en intégralité de l'émission





Le quizz de julien CazarreJulien Cazarre anime un quizz où le monde entier tente de faire perdre Jérôme Rothen.

Rothen contre le reste du monde avec Julien CazarreJulien Cazarre anime un quizz où le monde entier tente de faire perdre Jérôme Rothen.

Le Cazarre enchaînéJulien Cazarre anime un quizz où le monde entier tente de faire perdre Jérôme Rothen.

Le quizz de Julien CazarreJulien Cazarre anime un quizz où le monde entier tente de faire perdre Jérôme Rothen.

Rothen s'enflamme : L'intégralité de la deuxième heureRothen s'enflamme, l'émission qui vous plonge dans un vestiaire de foot, est de retour avec la deuxième heure complète. Suivez des débats passionnés animés par Jérôme Rothen et sa Dream Team, composée de Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Jean-Michel Larqué, Eric di Meco, Pascal Olmeta, Jérémy Menez, Andy Delort et Steve Savidan. Julien Cazarre propose son journal du foot « Le Cazarre enchainé » et un quizz Rothen contre le reste du monde.

