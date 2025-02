Rosé, l'icône de Blackpink qui définit les tendances mode

L'ambassadrice de Saint Laurent, Rosé, s'impose comme une figure incontournable de la mode grâce à son style audacieux et sophistiqué.

Rosé , membre du groupe de K-Pop Blackpink , composé également de Jennie, Lisa et Jisoo, est devenue une véritable icône. Cette jeune femme de 28 ans a non seulement conquis le monde de la musique, mais s'est également imposée comme une figure incontournable de la mode. En 2020, Saint Laurent a reconnu son influence en la nommant ambassadrice de la marque. Depuis lors, Rosé incarne parfaitement l'élégance et le raffinement de la maison française.

Que ce soit en première ligne des défilés ou dans les rues pendant les Fashion Week, elle arbore avec assurance les pièces aux détails féminins et sophistiqués de Saint Laurent, dirigée par Anthony Vaccarello. Plus qu'une simple suiveuse des tendances, Rosé les crée. Ses dernières apparitions remarquées illustrent parfaitement cette affirmation. Elle s'est affichée dans une veste universitaire verte, un ensemble denim marron casual, une micro-robe soyeuse lors de la cérémonie de l'ANDAM en 2024, et un blouson en cuir effet vieilli dans les rues de New York.





VogueFrance / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rosé Blackpink Saint Laurent Fashion Week Tendances Mode Style Icone

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rosé de BLACKPINK sera en concert en France pour une date uniqueLe Gala des Pièces Jaunes fera son retour à Paris le 23 janvier 2025. Katy Perry, G-Dragon et Rosé de BLACKPINK font partie de la programmation.

Lire la suite »

Lady Gaga et Rosé des Blackpink retrouvent Bruno Mars dans son clip, mais pas pour chanterBruno Mars et la rappeuse américaine Sexyy Red dévoilent ce 24 janvier leur nouveau titre « Fat, Juicy et Wet ».

Lire la suite »

Immobilier : à Saint-Lô, Laurent, expert indépendant, vous protège et vous aideA Saint-Lô, Laurent Adam, à la tête d'AIC Expertises, est expert indépendant. Il propose ses services d'expertise indépendante et de maîtrise d'œuvre en gestion des sinistres.

Lire la suite »

Vente Exceptionnelle Yves Saint Laurent à LilleLa maison de vente aux enchères Icon Auction propose une vente exceptionnelle dédiée à Yves Saint Laurent à Lille le 4 février 2025. La collection de Gabrielle Busschaert, directrice du service presse de la maison de 1961 à 1996, sera mise en vente, comprenant des vêtements iconiques des années 1970 à 1990 ainsi que des photographies de l'entourage d'Yves Saint Laurent.

Lire la suite »

Saint-Laurent-du-Var: une explosion dans le port, deux bateaux en feuUne explosion s'est produit dans la soirée de ce mercredi 5 février dans le port de Saint-Laurent-du-Var, de la fumée et des flammes sont visibles selon des vidéos de témoins alors que deux bateaux ont pris feu.

Lire la suite »

Explosion d'un bateau à moteur à Saint-Laurent-du-VarUne explosion a ravagé un bateau à moteur de 17 mètres à Saint-Laurent-du-Var sur la Côte d'Azur mercredi soir. Le bateau s'est coupé en deux et a coulé. Aucun blessé n'a été signalé. Les autorités privilégient la piste criminelle après avoir visionné des images de vidéosurveillance montrant une personne sautant du bateau juste avant l'explosion. Une enquête est en cours pour destruction du bien d'autrui par moyen dangereux.

Lire la suite »