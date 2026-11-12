Rosalie Van Breemen révèle l'absence d'Alain Delon à la naissance d'Anouchka

Dans son autobiographie sortie le 12 novembre, Rosalie Van Breemen décrit la douleur d'accoucher seule alors qu'Alain Delon restait à Paris. Une révélation sur leur relation de 15 ans.

Alain Delon n'était pas présent dans la salle de naissance de sa fille Anouchka. Le 25 novembre 1990, alors que la journaliste néerlandaise Rosalie Van Breemen entrait en travail, l'acteur cinématographique se trouvait à Paris pour assister à une vente aux enchères. Bien qu'il ait promis d'accourir dès la fin de cet événement, il a finalement laissé sa compagne affronter l'accouchement au seul hôpital de Gien dans le Loiret. Cette omission constitue l'un des épisodes les plus douloureux des quinze années de vie commune partagées par le couple, entre 1987 et 2002.

Les détails de l'accouchement solitaire

Rosalie Van Breemen se rend seule au centre hospitalier de Gien dès que la journaliste est informée de la situation urgente. L'acteur, convaincu de rejoindre sa partenaire une fois ses engagements professionnels terminés, ne parvient pas à tenir sa promesse initiale. Les heures s'écoulent dans l'attente au sein de l'établissement de santé, mais aucune nouvelle venue ne se produit. La jeune mère de famille donne naissance à Anouchka sans le soutien physique de son conjoint, vivant une expérience isolée qui marque durablement ses souvenirs.

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L'icône du cinéma français, connu sous le surnom du Guépard, envoie néanmoins un homme nommé Marius pour veiller sur la jeune femme et la nouvelle-née pendant leur séjour à la clinique. Ce dernier prend place sur une chaise en plastique dans le couloir devant la chambre de Rosalie Van Breemen. Il y reste immobile jour et nuit jusqu'à la sortie de la maternité, tentant de rassurer la patiente en répétant inlassablement qu'Alain Delon viendra la rejoindre très bientôt.

L'attente vaine de la mère

Marius apporte également un bouquet de fleurs offert par l'acteur parisien, un geste qui nourrit les espoirs de Rosalie Van Breemen. Pendant plusieurs jours consécutifs, la jeune maman continue d'attendre avec certitude que son compagnon franchisse enfin le seuil de sa chambre d'hôpital. Elle ne pleure ni ne se plaint de sa solitude, rappelant que de nombreuses femmes de pompiers ou de gendarmes accouchent seules sans que cela ne pose problème. Sa résignation cache toutefois une profonde tristesse face à l'absence persistante de l'homme qu'elle aime.

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Finalement, Alain Delon ne fait la connaissance de sa fille Anouchka que sept jours après sa venue au monde. Le couple quitte alors la région pour retourner à la propriété de Douchy, où Rosalie Van Breemen rentre définitivement avec la nourrisson et Loubo, le chien de l'acteur. Cet épisode reste une blessure ouverte pour la mère de famille, qui avoue avoir prié pour que son compagnon débarque à ses côtés lors de cet instant crucial de leur vie.

La publication des mémoires autobiographiques

Le 12 novembre, l'édition Robert Laffont publie l'ouvrage intitulé Amour Fou, écrit par Rosalie Van Breemen. Ce livre sert de cadre à la journaliste néerlandaise pour revenir sur sa relation tumultueuse avec la star du cinéma français. Elle y décrit sans fard les dynamics de leur union longue de quinze ans, incluant des détails intimes sur les tensions et les absences répétées du comédien. L'autobiographie offre un témoignage direct sur les mécanismes de leur couple et les secrets bien gardés de la vie de l'acteur.

L'ouvrage aborde également d'autres aspects de cette période, notamment la relation intrusive avec Mireille Darc, ex-compagne d'Alain Delon. Rosalie Van Breemen se souvient de la présence envahissante de l'actrice, souvent vue sur le rebord du lit durant leurs échanges. Ces révélations s'inscrivent dans le contexte plus large de l'actualité médiatique récente, où les figures historiques du septième art font l'objet de nouvelles analyses publiques. L'ex-compagne de l'acteur souhaite ainsi clarifier certains récits et partager sa version des faits historiques sur leur vie commune.