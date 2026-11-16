Rosalie van Breemen : Ce qu'elle ne pardonne pas à Alain Delon

Rosalie van Breemen accuse Alain Delon d'avoir crée des tensions entre ses enfants par son traitement différencié. Elle révèle les violences subies.

Publié chez Robert Laffont, le livre de Rosalie van Breemen dresse un bilan sombre et lucide sur ses quinze années de vie commune avec l'acteur Alain Delon. Cette révélation intervient juste avant le samedi 14 novembre, marquant la fin d'un silence de plus d'une décennie sur leur histoire. La mère de ses enfants choisit de lever le voile sur une relation faite d'amour, mais aussi de violences physiques et psychologiques.

Elle dénonce une période marquée par des coups, des humiliations, des insultes et des menaces qui ont ponctué leur quotidien. Si elle assure avoir tourné la page sur certains épisodes douloureux, elle précise clairement les limites de son pardon. Ce n'est pas l'oubli des coups portés qui la hante, mais bien la dynamique familiale toxique instaurée par l'acteur.

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Violences et troubles bipolaires non diagnostiqués

Rosalie van Breemen explique qu'elle est longtemps restée incapable de raconter ce qu'elle avait vécu après leur séparation. Elle évoque désormais les soupçons qu'elle nourrit quant à la bipolarité d'Alain Delon, un trouble qui n'a jamais été diagnostiqué. Cette condition expliquerait, selon elle, les comportements incohérents de son ex-compagnon.

Elle précise qu'il ne mentait pas lorsqu'il prétendait ne pas se souvenir d'avoir cassé une assiette ou de l'avoir frappée. Cette amnésie post-épisode confirme ses doutes sur l'état psychologique de l'homme. Pour Rosalie van Breemen, cette blessure reste vive, mais elle la vit avec une résignation lucide. Elle a appris à comprendre ces comportements sans pour autant les excuser. La reconnaissance de cette maladie mentale ne doit pas servir de prétexte à la violence subie.

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Un traitement différencié entre ses enfants

Le point de rupture irréconciliable concerne les tensions installées entre ses trois enfants. Interrogée sur ce qu'elle reproche encore à Alain Delon, elle désigne directement les différences dans la manière dont l'acteur exprimait son affection et son soutien. Elle estime que cette disparité a gravement compliqué les relations fraternelles entre Anthony Delon, Aloïse Delon et Anouchka Delon.

Selon la mère des deux cadets, l'amour qu'il avait pour ses trois enfants était identique. Cependant, la façon de le manifester a varié considérablement selon les individus. Cette différence de traitement a créé un déséquilibre émotionnel durable au sein de la fratrie. Chaque enfant reste un enfant, même à trente, soixante ou quatre-vingt-huit ans. Chaque enfant cherche toujours la reconnaissance de ses parents, ce qui a complexifié leur relation.

Elle rappelle que le rapport d'Alain Delon avec ses fils était particulièrement exigeant. Pourtant, il n'a pas fait que des cadeaux à Anouchka Delon non plus. Il était exigeant avec tout le monde. Cette pression constante a pesé sur chacun d'eux à des degrés divers, créant des ressentiments profonds. L'actrice insiste sur le fait qu'elle n'est jamais rentrée dans le conflit familial et n'a jamais pris parti pour personne.

Héritage émotionnel et espoirs pour la suite

Elle leur a parlé quand ils lui ont demandé conseil, en pensant à l'un et à l'autre. Elle tente de maintenir un équilibre précaire tout en respectant la mémoire de l'acteur. Anouchka Delon savait qu'elle écrivait, mais se montrait plus attachée à préserver certains aspects de l'image publique de son père. Cette divergence de points de vue illustre la difficulté de gérer l'héritage d'une telle star.

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Rosalie van Breemen souligne que le deuil est encore très présent pour tous. Il ne nous quitte jamais, même si on ne se promène pas comme un saule pleureur. Elle espère que ses enfants finiront par se retrouver malgré les ombres du passé. Elle souhaite qu'ils trouvent une solution pour que tout le monde se sente le mieux possible dans leur nouvelle configuration familiale.

C'est à eux de faire leur chemin, selon elle. Elle se réjouit à l'idée qu'ils soient devenus des amoureux et qu'ils soient heureux. Son souhait final est une réconciliation silencieuse mais réelle entre les frères et sœurs. Le livre sert de témoignage sur les coulisses d'une légende, loin des magazines. Il expose la réalité brute d'une femme qui a vécu l'histoire d'amour et de souffrance avec Alain Delon.