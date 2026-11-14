Rosalie van Breemen : Alain Delon accusé de violences conjugales et complicité de son entourage

Rosalie van Breemen publie Amour fou, accusant Alain Delon de violences et dénonçant l'inaction de ses amis proches. Elle révèle un climat de déni au sein de la famille Delon.

Rosalie van Breemen porte de graves accusations contre Alain Delon dans son ouvrage intitulé Amour Fou. L'ancienne compagne de l'acteur divulgue ces révélations durant un entretien avec Le Parisien, daté du samedi 14 novembre. Elle y dénonce explicitement des actes de violence conjugale qu'elle aurait subis durant leur relation.

Accusations de violences et déni systémique

Rosalie van Breemen affirme que Alain Delon lui a porté des coups, incluant une gifle particulièrement violente. Elle mentionne également un second incident survenu en pleine nuit. Ces agressions physiques s'accompagnaient d'insultes et de menaces verbales répétées. Pendant de nombreuses années, elle explique avoir enfoui ces souvenirs traumatiques.

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Cette suppression mentale l'a amenée à douter de la réalité des faits. Elle décrit une situation où son entourage a systématiquement refusé de voir la vérité. Rosalie van Breemen accuse les amis de l'acteur d'avoir fermé les yeux sur les abus. Elle utilise une expression cinglante pour qualifier leur comportement : ils niaient les faits comme Alain Delon lui-même.

Le rôle de l'entourage dans la violence

L'ancienne mannequin pointe du doigt les nombreux amis qui gravitaient autour d'Alain Delon. Elle affirme que certains de ces proches ont assisté à des situations particulièrement préoccupantes sans jamais intervenir. Selon ses dires, plusieurs proches ont préféré fermer les yeux. Ils ont même nié les faits, adoptant une attitude similaire à celle du comédien.

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Rosalie van Breemen déplore cette attitude collective de déni. Cette complicité silencieuse l'a profondément déstabilisée sur le plan psychologique. Elle estime qu'il s'agit d'une non-assistance à personne en danger. Cette dynamique l'a empêchée de sortir de cette situation toxique pendant des années.

Prise de conscience et réaction familiale

Ce n'est que récemment que la vérité a éclaté pour elle. Les déclarations publiques de son fils, Alain-Fabien Delon, lui ont permis de prendre conscience des violences subies. Il y a trois ou quatre ans, son fils l'avait encouragée à raconter son histoire. Alain-Fabien Delon lui avait demandé si elle avait déjà envisagé d'écrire ses mémoires.

En parallèle, Anouchka Delon aurait réagi différemment à l'idée d'une telle publication. Anouchka Delon aurait mal vécu l'approche de son frère concernant le projet. Elle aurait confié à Rosalie van Breemen que c'est à elle de raconter l'histoire en premier. Les réactions précises d'Anouchka Delon et d'Alain-Fabien Delon à la lecture de Amour Fou restent inconnues.

Impact durable et perspective familiale

Rosalie van Breemen reconnaît appréhender les retours de ses enfants. Elle craint que ces révélations ne ravivent des souvenirs douloureux au sein de la famille Delon. Malgré la gravité des événements décrits, elle assure avoir pardonné à Alain Delon. Elle précise avoir conservé une grande complicité avec lui jusqu'à sa mort.

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L'ouvrage Amour Fou sert de véhicule à ces confidences rares. L'entretien avec Le Parisien permet de contextualiser le livre. Il met en lumière les dynamiques familiales complexes et les silences complices. Ces révélations constituent un témoignage majeur sur la vie privée d'Alain Delon.