Rosalie van Breemen accuse Alain Delon de violences dans son autobiographie

L'ex-compagne d'Alain Delon révèle les violences physiques subies durant leur relation. Une autobiographie parue le 12 novembre 2026 qui secoue l'histoire du cinéma.

Rosalie van Breemen, ancienne compagne de l'acteur Alain Delon et mère de ses enfants Anouchka et Alain-Fabien, dénonce publiquement des violences physiques dans un ouvrage autobiographique. Cet écrit, structuré comme une lettre ouverte, est publié le 12 novembre 2026 et détaille les abus subis lors de leur union.

Des révélations brutales sur les violences

L'autrice décrit explicitement des épisodes de maltraitance physique survenus au cours de leur relation. Elle cite notamment un incident où Alain Delon lui aurait cassé le nez, un acte qu'elle accuse ensuite l'acteur d'avoir nié. Ces accusations s'appuient sur des souvenirs personnels qu'elle a longtemps tenté d'enfouir avant de les partager avec le public.

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Une relation de près de quinze ans

Rosalie van Breemen a partagé la vie du monstre sacré du cinéma français pendant environ quinze ans. Leur histoire était initialement perçue comme passionnée, mais l'ouvrage révèle une réalité beaucoup plus sombre derrière cette façade. Les extraits dévoilés par Paris Match le mardi 10 novembre 2026 montrent une dynamique de couple marquée par la domination et la peur.

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Témoignages précis sur les agressions

Le récit mentionne spécifiquement une soirée où l'acteur lui aurait asséné des coups en pleine nuit. Les blessures auraient été causées contre les barreaux en fer forgé du lit conjugal. Rosalie van Breemen rapporte également que ces violences physiques étaient systématiquement accompagnées d'insultes et de menaces verbales dirigées contre elle.

Impact familial et tensions actuelles

Cette publication intervient alors que les tensions entre les enfants d'Alain Delon restent vives. Le décès de l'acteur, survenu il y a deux ans, n'a pas apaisé les différends familiaux. Rosalie van Breemen se retrouve au centre de ces enjeux, confrontée aux réactions de sa fille Anouchka et de son fils Alain-Fabien face à ces nouvelles révélations publiques.