Rosalía rejoint le casting d'Euphoria saison 3

La chanteuse espagnole Rosalía rejoint la distribution de la saison 3 de la série phénomène Euphoria.

La série phénomène Euphoria accueille un nouvel acteur de renom : la chanteuse espagnole Rosalía . Connu pour ses albums à succès, El Mal Querer et Motomami, Rosalía rejoint le casting de la saison 3 de la série, dont le tournage a débuté mi-février après des années d'attente. HBO , chaîne américaine productrice et diffuseuse du programme porté par Zendaya , a annoncé la participation de Rosalía le vendredi 14 février.

Dans un communiqué, la chanteuse de « Chicken Teriyaki » a déclaré : « S’il y a une chose qui me passionne autant que créer une bonne mélodie ou écrire de super paroles, c’est devenir une meilleure artiste chaque jour. » « Euphoria est ma série préférée de ces dernières années et je ne pourrais pas être plus heureuse et plus reconnaissante de travailler aux côtés de toutes ces personnes incroyablement talentueuses. » Une image de la chanteuse sur le tournage a également été publiée. Le contenu de son rôle reste cependant mystérieux.Lancée en 2019, Euphoria suit le quotidien désabusé de Rue, une lycéenne toxicomane, et de ses camarades de classe. Déjà acclamée par le public avec sa première saison, cette série créée par Sam Levinson et co-produite par Drake s’est imposée comme un phénomène mondial avec sa saison 2, devenant la série la plus commentée de la décennie sur Twitter. En plus de révéler de nombreux acteurs recherchés du jeune Hollywood, Euphoria a lancé les carrières d'acteurs comme Hunter Schafer, Jacob Elordi et Sydney Sweeney. Zendaya, déjà connue depuis son adolescence, ainsi que les autres acteurs, comme Eric Dane, Alexa Demie et Maude Apatow, seront de retour dans cette nouvelle saison. Le tournage de la saison 3 a connu un important retard, souvent attribué à la charge de travail des jeunes stars. Les grèves des scénaristes et des acteurs en 2023, ainsi que la mort tragique d’Angus Cloud, l’interprète de Fez, en août 2023, ont également joué un rôle. Deadline rapporte que cette nouvelle saison se déroulera des années après la précédente, et que les personnages ne seront plus au lycée. Elle sera composée de huit épisodes.





