Roomba Plus 415 Combo : le robot laveur iRobot à 299 euros au lieu de 499 euros

Le Roomba Plus 415 Combo d iRobot, robot aspirateur laveur avec station d autovidage, est proposé à 299 euros au lieu de 499 euros chez Amazon. Notre test lui attribue 8 sur 10.

Le Roomba Plus 415 Combo, robot aspirateur laveur signé iRobot, est proposé à 299 euros au lieu de 499 euros chez Amazon. Ce modèle livré avec sa station d autovidage, noté 8 sur 10 lors de notre test, marque le retour de la marque sur le segment des robots laveurs à prix maîtrisé.

L offre s inscrit dans une période de promotions prolongées, bien au-delà du seul week-end de bonnes affaires, au point que certains parlent de Black Month.

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Un format compact et une station complète

L iRobot Roomba Plus 415 Combo adopte un design sobre et une station particulièrement compacte. Ses dimensions contenues, 33 x 48,5 x 34 cm, lui permettent de trouver facilement sa place dans n importe quel intérieur sans l encombrer.

Côté ergonomie, la station intègre deux réservoirs d eau d environ 3 litres accessibles par le dessus, ainsi qu un capot en façade dissimulant le sac à poussière de 2,5 litres. Ses deux serpillières rotatives sont humidifiées directement dans la station avant chaque passage, puis lavées et séchées à 45 degrés à son retour.

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Un choix technique qui limite les manipulations, sans les supprimer totalement. Notre test pointe un entretien qui reste un peu laborieux, la station demandant un entretien manuel régulier. C est un compromis à garder en tête pour qui chercherait un modèle à oublier à 100 pour cent.

De bons résultats en aspiration et en lavage

Sur le terrain, le Roomba Plus 415 Combo donne de bons résultats en aspiration comme en lavage du quotidien. Sa serpillière se déporte vers l extérieur pour aller chercher les bords, et le nettoyage le long des plinthes fait partie de ses points forts dans notre test.

Il relève aussi ses serpillières jusqu à 10 mm sur les tapis, ce qui lui permet de gérer les transitions entre sols durs et moquettes sans trop de difficulté.

En revanche, la navigation montre vite ses limites. Malgré son télémètre laser, la détection d obstacles reste perfectible et le robot a parfois tendance à se coincer ou à bousculer les objets oubliés au sol.

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Une expérience logicielle limitée au quotidien

L expérience logicielle s avère assez limitée au quotidien. Si l application iRobot Home permet de créer des zones interdites basiques, elle ne propose aucun ajustement du type de sol ni la possibilité d ajouter des meubles sur la carte pour affiner le passage.

On reste ainsi bien loin des options de personnalisation poussées qu offrent des concurrents, un point à prendre en compte pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôle fin du nettoyage pièce par pièce.

Avec cette promotion à 299 euros, le Roomba Plus 415 Combo vise donc les foyers qui recherchent un robot aspirateur laveur complet, doté d une station d autovidage et d un format compact, sans payer le prix fort. Le compromis se situe du côté de la navigation et de l application, moins abouties que chez certaines marques concurrentes.