Ronger ses ongles : dangers réels et mythes infirmés par la médecine

L'onychophagie touche 30% des gens. Le Dr Kierzek et le Dr Lequart décryptent les risques dentaires, infectieux et gastro-intestinaux tout en démentant le lien avec l'appendicite.

L'onychophagie, cette habitude de se ronger les ongles, concerne entre 20 et 30 % de la population générale. Souvent initiée dans l'enfance, elle peut persister à l'âge adulte et être liée à des mécanismes de gestion du stress ou à des troubles du comportement comme les TOC. Loin d'être anodin ou libérateur, ce geste involontaire expose à des risques médicaux avérés.

Démenti sur le lien avec l'appendicite

Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste, démonte fermement le mythe selon lequel l'ingestion de bouts d'ongles provoque une appendicite. Aucune preuve scientifique ne vient étayer cette affirmation populaire. La cause principale de l'appendicite reste la stagnation de résidus alimentaires ou des infections locales. L'ingestion d'ongles constitue un scénario rarissime sans fondement clinique reconnu.

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Impact majeur sur la santé dentaire

Le chirurgien-dentiste Christophe Lequart, porte-parole de l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire, alerte sur les dégâts causés aux dents. Cette pratique crée des micro-fêlures sur les incisives et augmente considérablement le risque de fracture. L'émail s'use progressivement, entraînant une sensibilité accrue et une baisse d'efficacité des soins bucco-dentaires précédents.

Risques infectieux et bactériens

Le microbiologiste Jeffrey Kaplan souligne que les études révèlent la présence de 32 bactéries différentes et 28 champignons sous les ongles. Le passage constant des doigts dans la bouche favorise les troubles digestifs et les infections buccales, gingivales ou parodontales. En hiver, cette manie transforme les doigts en porte d'entrée directe pour les virus saisonniers et les pathogènes divers.

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Conséquences cliniques et contagion

Ces habitudes peuvent évoluer vers des mycoses ou faciliter la transmission de maladies virales comme le Covid-19 ou les gastroentérites. Le Dr Kierzek précise que les lésions causées sont souvent douloureuses et provoquent des inflammations locales. Dans certains cas, une infection cutanée peut se déclarer et évoluer vers un panaris sévère nécessitant une intervention médicale urgente.

Méthodes pour arrêter cette habitude

Pour s'en défaire, il est crucial de travailler sur le déclencheur initial du stress. La Dre Inès Zaraa, dermatologue, recommande une approche bienveillante chez l'enfant pour éviter que le comportement ne devienne caché. La réduction du contact main-bouche limite l'exposition aux virus, tandis que toute douleur ou gonflement local impose une consultation rapide pour prévenir les complications graves.