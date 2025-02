Ronaldo Nazario parle de son harcèlement en équipe nationale lors de la Coupe du monde 1994

Ronaldo Nazario est revenu sur ses débuts en équipe nationale brésilienne à l'âge de 17 ans lors de la préparation de la Coupe du monde 1994. Il a évoqué le harcèlement qu'il a subi de la part de certains joueurs, notamment Romario, et comment cette expérience a contribué à sa croissance en tant que joueur.

Dans le deuxième épisode de son podcast « De cara com o cara », l'ancienne légende brésil ienne Romario a accueilli Ronaldo Nazario , qui est revenu sur ses débuts en équipe nationale à l'âge de 17 ans lors de la préparation de la Coupe du monde 1994. Cette compétition remportée par la Seleção a cependant laissé des traces indélébiles sur « El Fenomeno » en raison du harcèlement qu'il a subi de la part des anciens joueurs du groupe, dont Romario lui-même.

À la fin de l'année 1993, Ronaldo Nazario intègre la sélection brésilienne à seulement 17 ans, considéré comme un jeune espoir prometteur. Ses performances avec Cruzeiro lui ont permis d'être convoqué dans le groupe qui devait participer au Mondial 1994 aux États-Unis. Cependant, le duo Romario-Bebeto voyait en lui un concurrent direct et il subissait leurs brimades tout au long de la préparation de la compétition. En 2022, il avait déclaré sur la chaîne Twitch Bobo TV de Christian Vieri que « Romario était un imbécile » qui « forçait les jeunes joueurs à nettoyer ses chaussures ou à lui apporter du café ». Aujourd'hui, l'attaquant aux deux Ballon d'Or semble avoir pris du recul et a accordé un certain pardon à son ancien harceleur, qui avait 11 ans de plus. Il était l'invité de son podcast « De cara com o cara » diffusé vendredi sur sa chaîne Youtube Romario TV. « La Coupe du monde 1994 m'a servi d'apprentissage. Je savais que c'était du harcèlement mais j'ai compris que c'était mon adaptation. Mon implication dans le groupe devait se faire avec humilité et progressivement. Cela valait la peine », a-t-il déclaré. Ronaldo Nazario n'a disputé aucune minute lors de cette compétition, mais cette expérience a servi de tremplin pour atteindre la finale de la Coupe du monde 1998 (perdue face à la France sur un score de 0-3) puis celle de 2002 remportée face à l'Allemagne (2-0) grâce à un doublé de sa part





