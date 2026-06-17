Ronaldo face à un pari émotionnel inédit lors du premier match du Portugal à la Coupe du monde 2026

Le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo se retrouve au centre d'un pari surprenant sur Polymarket qui mise sur ses larmes pendant le duel Portugal-RD Congo, tandis que les mises atteignent plus de 100 000 dollars.

Le Portugal s'apprête à fouler le gazon de la Coupe du monde 2026 ce mercredi, ouvrant son tournoi contre la République démocratique du Congo à Houston, Texas.

Le match, très attendu, place au premier plan le quintuple Ballon d'or portugais, Cristiano Ronaldo, qui cherche à remporter son premier titre mondial. Au-delà du défi sportif, une intrigue inattendue s'infiltre dans l'atmosphère du stade : un pari original proposé par la plateforme de prédiction Polymarket, récemment interdite en France mais très populaire à l'international.

Ce pari, qui semble sortir des sentiers battus, mise sur les émotions de la star lusitanienne, plus précisément sur le fait qu'il verse des larmes pendant le match, que ce soit sur le terrain ou depuis le banc de touche. Les organisateurs du pari précisent que les pleurs dans les vestiaires ou ailleurs ne seront pas comptabilisés, et que les larmes doivent se produire avant, pendant ou après la partie pour que le pari soit validé





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Portugal Cristiano Ronaldo Coupe Du Monde 2026 Polymarket Paris Sportifs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir PortugalCristiano Ronaldo et le Portugal font leur entrée dans la Coupe du monde 2026 ce mercredi 17 juin avec une confrontation face à la RD Congo. Cette rencontre du groupe K, disputée au NRG Stadium, constitue l'une des affiches de la soirée et pourrait déjà donner une première indication sur les forces en présence dans la poule.

Read more »

Coupe du monde 2026: Roberto Martinez a déjà décidé de quitter le PortugalAlors que le Portugal s'apprête à entrer en lice à la Coupe du monde, le journaliste Ben Jacobs annonce que le sélectionneur portugais Roberto Martinez devrait quitter son poste à la fin du Mondial.

Read more »

Coupe du monde 2026 : la dernière danse de Cristiano Ronaldo débute face à la RD CongoLa superstar portugaise Cristiano Ronaldo, au crépuscule de son immense carrière, abat sa dernière carte pour tenter de soulever le seul trophée qui lui manque, et entame cette quête mercredi face à une RD Congo (19 heures) de retour en Coupe du monde après un demi-siècle...

Read more »

La Coupe du monde 2026 : Ronaldo et l'Angleterre prêts à prendre leur placeLa Coupe du monde 2026 se prépare à entamer son deuxième tour, avec le Portugal et l'Angleterre prêts à prendre leur place dans la compétition. Cristiano Ronaldo, l'ancienne superstar du Real Madrid et de Manchester United, compte 228 sélections en équipe nationale et 143 buts marqués.

Read more »