Ronaldinho soutient un prêt d'Endrick en Serie A pour le Real Madrid

Ronaldinho défend l'idée d'un prêt d'Endrick en Italie pour gagner du temps de jeu. L'AS Roma et l'AC Milan suivent la situation de près au Mercato.

Le légendaire attaquant brésilien Ronaldinho, âgé de 46 ans, vient de manifester son soutien enthousiaste à la carrière de son jeune compatriote Endrick. Alors que le prodige du Real Madrid cherche désespérément à s'exporter, Ronaldinho a affirmé que l'Italie représentait un terrain de jeu idéal pour son épanouissement sportif.

Un retour aux terrains avec Ravenne en Serie C

Alors qu'il s'apprête à retrouver les terrains à 46 ans avec Ravenne (Serie C), Ronaldinho a également été interrogé sur l'avenir de son jeune compatriote Endrick. Cette annonce marque un nouveau chapitre dans sa longue carrière après des années de gloire mondiale, mais elle n'empêche pas le mythique footballeur de rester très connecté à l'actualité du ballon rond.

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Endrick cherche une solution au Real Madrid

Actuellement au Real Madrid, l'attaquant brésilien peine à obtenir du temps de jeu et pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour trouver une porte de sortie temporaire. La concurrence est rude dans la capitale espagnole, et le jeune homme a besoin de minutes sur le pitch pour développer son potentiel offensif dans un contexte international exigeant.

L'intérêt croissant de l'AS Roma et de l'AC Milan

Un prêt serait notamment envisagé, avec plusieurs clubs italiens sur les rangs. L'AC Milan et surtout l'AS Roma seraient particulièrement attentifs à sa situation, dans l'espoir de lui offrir un rôle plus important. Ces deux géants du championnat italien voient en lui une recrue capable de dynamiser leur attaque lors de la seconde partie de saison.

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L'avis tranché de Ronaldinho sur la Serie A

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce samedi, l'ancien Ballon d'Or 2005 s'est montré particulièrement enthousiaste à l'idée de voir Endrick découvrir la Serie A. Il a souligné les capacités techniques du jeune homme, affirmant qu'il est capable d'évoluer partout dans le monde grâce à son parcours varié.

Une projection sportive vers le championnat italien

" Endrick en Serie A ? Bien sûr. C'est un joueur capable d'évoluer partout dans le monde : il a participé à de nombreux championnats et a obtenu de bons résultats, en France, au Brésil et en Espagne. Il est très jeune et il joue très bien, oui… ", a-t-il confié. Cette déclaration renforce les rumeurs qui entourent un transfert potentiel vers la péninsule italique.