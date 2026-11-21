Romio Rizkallah est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour la prise d'otages de Lourdes en 2019. Voici les détails du verdict et les circonstances de ce procès.

La justice française a rendu son verdict dans l'affaire qui a bouleversé Lourdes il y a plus de cinq ans. Romio Rizkallah comparaissait pour la troisième fois devant la nouvelle cour d'assises des Landes cette semaine. L'homme a été reconnu coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour la prise d'otages du 23 avril 2019. Cette peine correspond strictement à celle prononcée lors du premier procès en 2023.

Le mécanisme juridique du nouveau procès

Ce nouveau jugement intervient suite à un arrêt majeur de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2025. La plus haute juridiction judiciaire a cassé l'arrêt de la cour d'assises d'appel qui avait confirmé la sentence initiale. Cette décision a été motivée par un vice de procédure grave détecté lors des débats précédents. Le président de la cour d'assises d'appel avait posé une question spécifique sur l'incapacité totale de travail. Cette incapacité était estimée à plus de huit jours pour l'une des victimes. Les parties n'avaient pas été informées de cette question avant le réquisitoire du ministère public. Ce manquement procédural a obligé le renvoi de l'affaire devant une nouvelle formation judiciaire. Le procès s'est tenu à Mont-de-Marsan dans les Landes lors de la semaine du 16 novembre.

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Les accusations et les réponses de la défense

Romio Rizkallah est poursuivi pour des faits commis le 23 avril 2019 à Lourdes. L'individu avait séquestré son ex-compagne ainsi que ses anciens beaux-parents à leur domicile. Ces faits se sont déroulés spécifiquement rue Mozart dans la ville pyrénéenne. Le procureur a requis une peine de trente ans de réclusion criminelle. Il demandait également vingt ans de mesure de sûreté. Une interdiction définitive de territoire sur le sol français avait aussi été réclamée. Romio Rizkallah a continué de contester la qualification de tentative d'assassinat lors de ses comparutions. L'accusé est accusé d'avoir tenté d'assassiner son ex-compagne et sa mère biologique. Il est également accusé d'avoir agressé des policiers du RAID lors de l'intervention.

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Le déroulement du drame et l'intervention des forces de l'ordre

La prise d'otages a duré près de six heures avant d'être maîtrisée. Les équipes du RAID ont été déployées pour libérer les otages en captivité. Cette intervention s'est soldée par plusieurs échanges de tirs. Les forces de l'ordre ont dû essuyer plusieurs tirs de carabine de la part de l'auteur des faits. Le calvaire des victimes s'est terminé grâce à l'assaut des unités spécialisées. Le drame avait secoué l'opinion publique et les autorités locales à l'époque. La durée de la négociation et la violence des échanges ont marqué les esprits.

Les conséquences juridiques et les suites de la décision

Le verdict a été donné ce vendredi 20 novembre après les délibérations. L'homme jugé pour la troisième fois écope de vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Une sanction identique à celle qui avait été donnée en première instance en 2023. Romio Rizkallah écope par ailleurs de seize ans de mesure de sûreté. Cette mesure de sûreté s'ajoute à la peine de prison principale. Elle vise à garantir la sécurité de la société après la libération du condamné. Le procureur de la République dans les Landes avait estimé que la peine initiale était insuffisante. Il cherchait à obtenir une sanction plus lourde compte tenu de la gravité des actes. L'affaire est désormais close pour cette étape judiciaire.