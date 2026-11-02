Romilly-sur-Andelle : quatre nouveaux élus au Conseil municipal des enfants

Le 15 octobre 2026, quatre élèves de CM1 ont été installés au Conseil municipal des enfants de Romilly-sur-Andelle pour un mandat de deux ans.

La commune de Romilly-sur-Andelle, située dans le département de l'Eure, a officiellement installé quatre nouveaux jeunes représentants le 15 octobre 2026. Ce groupe d'élus, composé exclusivement d'élèves de cours moyen première année (CM1), a pris ses fonctions lors d'une cérémonie solennelle au sein de la mairie. Cette rentrée démocratique marque une étape clé pour la participation citoyenne des plus jeunes au sein de la structure communale. La nouvelle génération de conseillers succède ainsi à une précédente promotion, assurant la continuité de cette instance éducative unique dans la région.

Composition de l'équipe élue et cérémonie d'installation

Lors de cette séance d'installation, les quatre nouveaux élus ont été accueillis par leurs prédécesseurs de classe de cours moyen deuxième année (CM2). Néo N'Diaye, Lucas Ferreira, Calie Lebaillif et Nélia Slimani, qui ont été élus l'année précédente, ont reçu Lola Joignant, Edgard Leruste, Victor His et Léa Six. Cette mixité entre anciens et nouveaux membres permet un transfert de savoirs et une intégration rapide des obligations liées à ce rôle. La présence des autorités locales a donné du poids à cet événement civique important pour la vie scolaire et communale.

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Le conseil de la communauté avait également délégué sa haute autorité pour l'occasion. Le maire de la commune, Jean-Luc Romet, a tenu à être présent pour féliciter les nouveaux venus et souligner la portée exceptionnelle de leur élection. Il a été accompagné de ses adjoints, à savoir Pascale Simon et Josette Lebreton, qui soutiennent activement les initiatives jeunes de la municipalité. Mélanie, agente communale, a assuré le secrétariat de la séance, garantissant le bon déroulement administratif des échanges. Diana Devinois, directrice de l'école Maurice-Genevoix, a également participé à cette rencontre, rappelant le lien fort entre l'établissement scolaire et la vie politique locale.

Missions des jeunes conseillers et calendrier budgétaire

Après un tour de table permettant à chaque élu de se présenter en précisant sa classe, son quartier de résidence et ses loisirs, le maire Jean-Luc Romet a formulé les attentes de la municipalité envers ces jeunes représentants. Il a explicitement rappelé que le Conseil municipal des enfants ne doit pas se limiter à des demandes personnelles. Il a déclaré que lorsqu'un projet ne sert qu'une seule personne, il ne relève pas des attributions du Conseil. Cette directive cadre strictement le rôle des élèves, qui doivent proposer des initiatives d'intérêt général audacieuses mais collectives.

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Le processus de sélection des projets est rigoureux et soumis à des contraintes temporelles serrées. Les idées recueillies auprès des camarades de classe doivent être étudiées, chiffrées et soutenues devant le conseil municipal des adultes. Cette validation suppose que les projets restent dans des limites budgétaires raisonnables définies par la collectivité. Le calendrier est particulièrement exigeant car le budget communal est voté en mars. Par conséquent, toutes les propositions doivent être finalisées et prêtes pour être présentées dès le mois de janvier, laissant peu de temps pour les ajustements de dernière minute.

Engagements futurs et cérémonies officielles

Les jeunes conseillers ont reçu leur écharpe à l'issue de la séance, un symbole officiel qu'ils porteront tout au long de leur mandat qui s'étend sur deux ans. Cette tenue est requise lors des manifestations officielles de la commune, renforçant le sentiment d'appartenance et de responsabilité civique. Le maire Jean-Luc Romet a également tenu à remercier l'école Maurice-Genevoix ainsi que les enseignants qui ont préparé les élections, reconnaissant le travail pédagogique invisible qui précède chaque instance électorale. Ce soutien institutionnel est vital pour la crédibilité de la démarche.

L'agenda des jeunes élus est d'ores et déjà chargé avec des engagements publics précis. Une cérémonie est prévue à l'école le 6 novembre, marquant leur implication immédiate dans la vie scolaire. Ils participeront également à la commémoration du 11-Novembre à 11 heures, en collaboration avec la commune voisine de Pîtres. Ces événements publics leur offrent une première expérience de représentation diplomatique et mémorielle. Ils devront également se présenter devant le conseil municipal des adultes lors de leurs prochaines interventions formelles.

Prochaines étapes et spécificité territoriale

Les prochaines séances du Conseil municipal des enfants sont déjà programmées pour assurer la continuité du dialogue. La réunion du 19 novembre se tiendra le jeudi, de 12 heures 30 à 13 heures 30. Celle de décembre sera organisée le jeudi 10, à la même heure, coïncidant avec le jour du repas de Noël. Cette proximité avec les fêtes de fin d'année illustre l'intégration de cette instance dans le calendrier social et culturel de la ville. Les élus seront également invités aux Palmes romilloises, aux vœux du maire et à des ateliers intergénérationnels spécifiques.

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Cette structure éducative demeure rare à l'échelle du territoire local. Romilly-sur-Andelle figure parmi les deux seules communes de la Communauté de communes à être dotée d'un Conseil municipal d'enfants. Cette singularité confère à la ville une avance notable en matière d'éducation civique précoce. Les projets des précédents conseils ont déjà été en grande partie réalisés, démontrant l'efficacité de ce mécanisme de proposition. Les nouveaux élus devront maintenir cette dynamique d'innovation et de concrétisation pour leurs propres mandats respectifs.