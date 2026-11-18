David et Victoria Beckham soutiennent Romeo lors de l'avant-première du film Forty Love au Grand Rex. Découvrez les détails de cette soirée parisienne.

David et Victoria Beckham ont fait le déplacement à Paris ce mardi 17 novembre pour soutenir Romeo Beckham lors de l'avant-première de son premier film, Forty Love. Le jeune homme de 24 ans, accompagné de sa compagne Kim Turnbull, a pu compter sur le soutien indéfectible de ses célèbres parents lors de cet événement marquant. La famille Beckham était à l'honneur dans la capitale française pour cette occasion spéciale.

Début cinématographique de Romeo Beckham au Grand Rex

Romeo Beckham franchit une nouvelle étape importante dans sa carrière artistique après avoir suivi les traces de son père dans le football puis s'être tourné vers le mannequinat. Il semble désormais prêt à explorer un nouvel univers au grand écran. Le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 25 novembre prochain, a été réalisé par Pierre-Ange Carlotti. L'avant-première s'est déroulée au Grand Rex, un cinéma emblématique de Paris.

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Soutien familial et émotions sur le tapis rouge

Pour David et Victoria Beckham, cette soirée représentait un moment particulièrement émouvant dans la vie de leur fils. Ils ont exprimé leur fierté à travers des déclarations tendres publiées sur les réseaux sociaux. David Beckham, l'ancien footballeur, a partagé ses sentiments sur Instagram après la projection. Victoria Beckham a également immortalisé cette soirée en publiant une photographie du couple aux côtés de Romeo sur le tapis rouge.

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Acteurs et réalisateur de Forty Love

L'événement réunissait plusieurs personnalités du monde du cinéma. On notait la présence de Rianne Van Rompaey, Shane Woodward, Lala & Ce, Paul Kircher, Romeo Beckham, Pierre-Ange Carlotti et Guillaume Canet. Victoria Beckham a mentionné explicitement le réalisateur Pierre-Ange Carlotti dans ses publications. Des déclarations pleines de tendresse qui témoignent du soutien massif de David et Victoria Beckham à leur fils désormais lancé dans cette nouvelle aventure artistique.