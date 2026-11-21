À Rome, la municipalité et les habitants déployent des stratégies inédites face à l'invasion massive d'étourneaux. Décryptage des méthodes employées pour protéger le patrimoine.

La capitale italienne, Rome, fait face à un défi environnemental majeur ces derniers jours. La municipalité romaine a mené une expérience audacieuse de trois jours dans le nord-est de la ville pour éloigner les étourneaux sansonnets. Cette action vise à protéger les résidents et les commerces d'une invasion massive d'oiseaux migrateurs qui défraient la chronique.

Opération de dissuasion massive dans les rues

Matteo Zocchi, adjoint chargé des politiques environnementales pour le troisième arrondissement administratif de Rome, a détaillé les enjeux de cette opération. Il explique que les étourneaux causent des problèmes constants de nettoyage des rues. Cette expérience unique a mobilisé les commerçants et les habitants pour créer un environnement hostile aux oiseaux indésirables.

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L'opération a consisté à diffuser des cris de détresse d'étourneaux depuis les fenêtres et les balcons. Les résidents ont orienté leurs haut-parleurs et leurs appareils électroniques vers les arbres. Cette méthode sonore répétitive a été utilisée pendant une heure chaque jour à partir de 16H15. L'objectif immédiat était de perturber l'installation des oiseaux avant la tombée de la nuit.

Stratégies multiples face à l'augmentation des populations

Les autorités municipales ont dû adapter leurs tactiques cette année. Les méthodes précédentes, basées uniquement sur le cri de détresse, se sont révélées insuffisantes. La population d'oiseaux aurait augmenté de manière significative. Une approche plus diversifiée a été déployée pour tenter de inverser la tendance.

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Les équipes ont utilisé des faisceaux laser dirigés vers les cimes des arbres. Cette technique vise à désorienter les nuées avant qu'elles ne se posent. La dissuasion a été renforcée par la présence d'un rapace nommé Géronimo. Cet oiseau de proie a été promené tranquillement sous les arbres sur le bras de son fauconnier pour effrayer les vols.

Impact concret sur les piétons et les véhicules

Les conséquences de cette migration sur le quotidien des Romains sont palpables. Roberto Benenato, un commerçant de 29 ans travaillant dans une pâtisserie, décrit une situation intenable. Il est devenu impossible de se garer dans la rue sans risquer de retrouver son véhicule recouvert de guano. La situation affecte directement l'activité économique du quartier.

Roberto Benenato souligne également l'odeur atroce des déjections. Cette puanteur envahit les trottoirs et les commerces, rendant l'air irrespirable pour les passants. Des habitants utilisent des parapluies pour se protéger de cette pluie de fientes glissantes. Les voitures doivent souvent être recouvertes de bâches en plastique pour éviter les dégâts.

Le timing de ces nuisances est crucial pour la population locale. Les oiseaux fondent du ciel au crépuscule pour se percher dans les arbres. Une fois installés, ils ne bougent plus jusqu'à l'aube. Le départ matinal laisse derrière lui des trottoirs et des véhicules maculés. La cacophonie au coucher du soleil est également impossible à ignorer pour les riverains.

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Données scientifiques et perspectives d'avenir

Alexander Montemaggiori, spécialiste des étourneaux à l'université La Sapienza de Rome, apporte un éclairage historique sur ce phénomène. Selon lui, les oiseaux migrent vers la capitale depuis environ 80 ans. Les estimations d'il y a dix ans mentionnaient un million d'individus dans la ville éternelle.

Les données actuelles suggèrent une réduction potentielle de moitié de cette population. Une étude de 2021 de BirdLife International confirme une diminution modérée des effectifs nationaux. Rome offre une meilleure protection contre les prédateurs que la rase campagne. C'est pourquoi les oiseaux choisissent la ville plutôt que les zones rurales pour hiverner.

Matteo Zocchi reste lucide quant aux capacités de la municipalité. L'objectif n'est pas d'éliminer les oiseaux mais de limiter leurs dégâts. Il ne pense pas que les autorités puissent s'arroger le droit de supprimer cette espèce. La lutte continue pour trouver un équilibre entre préservation de la nature et qualité de vie urbaine à Rome.