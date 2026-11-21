La mairie de Rome utilise lasers et faucons pour éloigner les étourneaux de l'Est. Cette méthode dissuasive vise à protéger les résidents des nuisances olfactives et sonores.

Le bruit assourdissant des ailes et les déjections des étourneaux sansonnets perturbent profondément la vie quotidienne dans la capitale italienne. Pour tenter de mettre un terme à cette invasion hivernale, l'administration municipale a lancé une opération de dissuasion innovante dans un quartier spécifique. Cette initiative cherche à protéger les commerces et les habitants des nuisances liées à ces migrations massives.

Dissuasion acoustique et technologique mise en place

L'expérience a débuté cette semaine dans le nord-est de la ville, avec l'objectif d'éloigner les oiseaux avant leur installation nocturne. Les autorités ont mobilisé une stratégie combinant plusieurs méthodes pour maximiser l'effet de choc. Des faisceaux laser ont été dirigés vers les arbres pour créer un environnement hostile et effrayer les nuées. Cette approche technologique s'ajoute aux méthodes traditionnelles pour renforcer l'efficacité de l'opération.

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Une composante humaine majeure a également été intégrée dans ce dispositif de défense. Les résidents et les commerçants ont été invités à diffuser des enregistrements de cris d'alarme. La diffusion doit être orientée vers les arbres pendant une heure précise à partir de 16H15. Cette participation citoyenne vise à saturer l'espace sonore et à rendre le lieu inhabitable pour les migrateurs.

Le faucon Geronimo et la réponse des riverains

Une méthode plus spectaculaire a été déployée pour impressionner les oiseaux au plus près des zones habitées. Un rapace nommé Geronimo a été amené sur le bras de son fauconnier au milieu des arbres. Sa présence physique sert de prédateur visuel pour perturber les habitudes des étourneaux. Cette technique vise à simuler une menace naturelle constante pour éviter l'installation des volatiles.

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La réaction des habitants du Viale Jonio montre l'urgence de la situation. Ce quartier a été particulièrement touché par la concentration d'oiseaux ces dernières semaines. Des véhicules doivent être couverts de bâches pour éviter qu'ils ne soient recouverts de guano. Le stationnement dans les rues principales est devenu risqué pour les propriétaires automobiles.

Impact sanitaire et logistique pour la population

Les conséquences pratiques de cette migration sont visibles dans l'ensemble de la zone urbaine concernée. Des piétons utilisent des parapluies pour se protéger des fientes qui tombent des platanes. Cette protection est nécessaire car les déjections couvrent les trottoirs et les véhicules stationnés. La situation nécessite une vigilance accrue pour éviter les glissades et les accidents.

La nuisance olfactive représente un défi sanitaire majeur pour les habitants. Une pâtisserie située sous l'alignement d'arbres a signalé des difficultés environnementales. L'odeur forte des fientes empêche une respiration normale dans les rues adjacentes. Les commerçants estiment que cette situation a un impact direct sur leur activité et leur bien-être.

Données démographiques et perspectives futures

L'échelle du phénomène nécessite une gestion adaptative par les autorités locales. Matteo Zocchi, adjoint aux politiques environnementales du troisième arrondissement, a confirmé l'ampleur de l'invasion. Des centaines de milliers d'oiseaux arrivent chaque année pour passer l'hiver. La municipalité cherche à permettre au quartier de retrouver une respirabilité normale.

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Les estimations scientifiques indiquent une évolution de la population d'étourneaux. Une étude de 2021 de BirdLife International note une diminution modérée à l'échelle nationale. Alessandro Montemaggiori de l'université La Sapienza précise que les effectifs seraient réduits de moitié depuis dix ans. Cette baisse potentielle ne suffit pas à apaiser les tensions locales actuelles.

Les oiseaux privilégient la ville pour sa protection contre les prédateurs naturels. La migration depuis l'Europe du Nord et de l'Est reste un phénomène annuel. Le timing de l'intervention est crucial pour perturber les oiseaux avant qu'ils ne s'installent. Une fois posés sur les branches, les oiseaux ne bougent plus jusqu'à l'aube.