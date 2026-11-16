Romane Brisard et Jonathan Myara relaxés par la cour d'appel de Poitiers

La cour d'appel de Poitiers casse le jugement de première instance et relaxe les journalistes de StreetPress. Excelia est débouté de sa plainte pour diffamation.

La cour d'appel de Poitiers a rendu son arrêt le 21 octobre 2026 en relaxant Romane Brisard et Jonathan Myara, respectivement journaliste et directeur de la publication du média en ligne StreetPress. Cette décision met fin à une procédure judiciaire intentée par l'école de commerce Excelia, qui estimait que leurs publications portaient atteinte à son honneur.

Détails du litige et de la plainte initiale

Le conflit avait débuté avec la publication d'un article investigatif en 2023 sur la plateforme StreetPress. L'écriture attribuait des accusations de harcèlement sexuel à un ancien doyen de l'école de commerce Excelia, basée à La Rochelle. Le texte suggérait également que la direction de l'institution avait protégé le mis en cause, qui avait été muté vers une école parisienne par la suite. L'école a alors considéré ces allégations comme une atteinte grave à sa réputation et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre les deux journalistes.

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La presse de l'époque, le 28 juin 2023, incrimitait spécifiquement l'institution pour son silence supposé face à ces abus. Romane Brisard s'appuyait sur des témoignages anonymes et certains documents internes pour étayer ses accusations. La direction de l'établissement a rapidement réagi en poursuivant l'auteure de l'article ainsi que Jonathan Myara pour diffamation, demandant une sanction judiciaire ferme.

La décision du tribunal correctionnel de 2025

Devant le tribunal correctionnel, les faits de harcèlement sexuel n'ont jamais été abordés ou discutés au fond du dossier. L'enjeu portait exclusivement sur la question de savoir si la presse avait commis une diffamation envers Excelia. Le 5 février 2025, les juges ont rendu un jugement qui a conduit à la condamnation des deux journalistes. Ils ont été condamnés à payer une amende de 1 000 euros avec sursis pour l'atteinte portée à l'honneur de l'établissement.

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Cette première décision judiciaire avait été vivement contestée par la défense de StreetPress. Romane Brisard et Jonathan Myara ont immédiatement interjeté appel de cette condamnation, contestant les bases juridiques de la plainte et la procédure suivie par l'école de commerce pour porter plainte. Leur avocate, Me Valentine Rebérioux, a soumis deux exceptions juridiques majeures pour contester la recevabilité du dossier.

Arguments juridiques et rejet de la plainte

La cour d'appel de Poitiers a examiné ces arguments avec une attention particulière aux règles strictes de la loi sur la presse. L'avocate de la défense, Me Valentine Rebérioux, a soulevé des vices de procédure liés au versement de la consignation exigée pour la constitution de partie civile. Selon les avocats, ce versement n'a pas été effectué dans le délai légalement imparti pour engager l'action en justice.

L'analyse des faits a révélé que le chèque de paiement destiné à couvrir cette consignation avait été égaré aux services du palais de justice. Cette perte matérielle a eu une conséquence juridique directe et irrévocable. En l'absence de dépôt de consignation valide dans les temps, la plainte déposée par Excelia a été déclarée irrecevable par les magistrats.

Conséquences financières et suite de la procédure

La cour a constaté l'extinction de l'action publique en raison de l'atteinte du délai de prescription lié à cette irrégularité procédurale. Par conséquent, la cour a débouté Excelia de l'intégralité de ses demandes. L'institution scolaire ne pourra ni obtenir la relaxion des journalistes ni obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle invoquait.

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En plus de la relaxe totale des deux journalistes, la cour d'appel a prononcé des condamnations financières à l'encontre d'Excelia. L'école de commerce est officiellement tenue de payer les frais de justice des deux journalistes relaxés. Le montant de ces frais s'élève à 2 000 euros, confirmant ainsi la victoire juridique de Romane Brisard et Jonathan Myara face à l'établissement.