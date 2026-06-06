Romain Teulet, entre traumatisme et accomplissement : récit d'une légende du Top 14

Le buteur légendaire de Castres, meilleur marqueur de l'histoire du Top 14, se livre sur son penalty raté en 2011 qui l'a hanté pendant un an, ainsi que sur ses relations avec des coéquipiers marquants et les choix qui ont défini sa carrière exceptionnelle.

Romain Teulet , ancien joueur emblématique du Castres Olympique et meilleur marqueur de l'histoire du Top 14 avec 2 612 points, s'est longuement confié sur les moments forts de sa carrière, marquée par un traumatisme tenace mais aussi par des relations fortes avec des coéquipiers exceptionnels.

En 2011, lors des barrage face au Montpellier Hérault Rugby, il a raté une pénalité décisive qui a privé son équipe d'une qualification pour les demi-finales. Cet échec l'a hanté pendant un an, au point de le pousser à se lever dès 9 heures du lendemain pour répéter ses tirs, dans l'espoir de conjurer le mauvais sort. Il raconte : Ce coup de pied m'a hanté alors qu'on aurait pu emmener le peuple castrais en demies.

Il y avait une opportunité à deux ou trois minutes de la fin, le ballon n'est pas passé. Je ne faisais que 50% face aux perches ce jour-là, je n'étais pas dans mes standards. Cette obsession de la perfection, inhérente au poste de buteur, peut devenir une névrose. Heureusement, la préparation mentale m'a aidé à évacuer beaucoup de choses.

Parmi les souvenirs lumineux de son passage à Castres, Teulet évoque plusieurs joueurs qui ont marqué son parcours. Yannick Jauzion, qu'il décrit comme un monument, capable de tout faire, avec une intelligence de jeu hors norme et des mains exceptionnelles. Chris Masoe, dont le passage à Castres a été déterminant : Il faisait toujours avancer l'équipe et fédérait le groupe avec une gentillesse incroyable.

Il mentionne également Rupeni Caucaunibuca, un génie capable d'humilier les adversaires, et Norm Berryman, un joueur solaire et drôle. Dans la catégorie des personnalités fantasques, il cite Mauricio Reggiardo, toujours à blaguer, qui s'amusait à faire des farces à Rodrigo Capo-Ortega, alors jeune joueur, en retardant volontairement au feu rouge pour le faire enrager. Ces anecdotes illustrent la vie de groupe et l'humour qui régnait dans le vestiaire castrais. Teulet revient aussi sur les choix qui ont façonné sa carrière.

Il aurait pu rejoindre le Stade Toulousain dès son jeune temps, les dirigeants l'ayant repéré à Bergerac. Mais pendant quatre ans, il a refusé, ne se sentant pas prêt. Aujourd'hui, il se demande si une plus grande maturité aurait changé la donne.

En revanche, il garde un souvenir ému de l'époque où, en 2006, pour le centenaire du Castres Olympique, un vote d'anciens a élu l'équipe du siècle. Teulet, arrivé seulement en 2001 en provenance de la Fédérale 1, a été choisi au poste d'arrière. Cette marque de confiance l'a profondément touché et a transcendé son engagement. Castres est devenu sa deuxième maison, son club d'adoption.

Avec le recul, il mesure la chance d'avoir pu inscrire 2 612 points en Top 14 et 3 102 au total sous le même maillot, un record mondial. Cette longévité et cette réussite sont le fruit d'une exigence personnelle intense, mais aussi d'un équilibre trouvé grâce à un travail mental adapté





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