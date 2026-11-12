Romain Ntamack : Soulagement et calvaire après la Coupe du monde 2023

Romain Ntamack explique son soulagement paradoxal lors de l'élimination de la France à la Coupe du monde 2023, évoquant son retour après une rupture des ligaments croisés.

Romain Ntamack a partagé les émotions complexes vécues durant la Coupe du monde 2023, révélant un sentiment de soulagement mêlé à une profonde déception lors de l'élimination des Bleus. L'ouvreur du Stade Toulousain, invité par Zack Nani sur son émission "Zack en roue libre", a ouvert son cœur sur un parcours blessant qui a marqué le début de son calvaire le 12 août 2023. Cette date coïncide avec sa rupture du ligament croisé antérieur contre l'Écosse, événement qui l'a empêché de participer à l'essai de son pays sur la terre française.

Un paradoxe émotionnel après l'élimination

Le joueur star des Bleus, qui faisait partie des favoris pour remporter le premier Mondial de l'histoire de l'équipe nationale, a confessé que la défaite française contre l'Afrique du Sud lors du quart de finale (28-29) a mis fin à sa souffrance personnelle. Il a déclaré que voir ses camarades gagner aurait été source de malaise, car il se serait senti exclu de cette victoire historique. Pour Ntamack, la fin de l'aventure mondiale représentait la fin de son calvaire mental, lui permettant enfin de tourner la page de cette blessure subie quelques mois plus tôt.

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Ce paradoxe s'explique par la perspective d'une victoire française qu'il n'aurait pas pu célébrer pleinement. Il a précisé que si la France avait été championne du monde cette année-là, ce serait peut-être devenu le pire jour de sa vie personnelle. Bien qu'il aurait été heureux pour le rugby français, cette exclusion forcée aurait accentué le sentiment d'injustice et de frustration face à son impuissance à partager le triomphe avec ses coéquipiers et sa sélection.

La gestion du leadership et des attentes

Depuis 2019, Romain Ntamack est installé aux commandes de l'équipe de France par l'entraîneur Fabien Galthié, jouant un rôle central dans la stratégie offensive des Bleus. Avec quarante-six sélections sous le maillot frappé du coq, il porte un poids médiatique et sportif considérable. Sa blessure a non seulement privé l'équipe de son chef d'orchestre, mais elle a aussi transformé son vécu personnel en une épreuve psychologique difficile à surmonter seul.

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Le retour à la compétition ne fut pas immédiat, car la récupération physique doit s'accompagner d'une reconstruction mentale solide. Ntamack a souligné l'importance de faire appel à un préparateur mental pour traverser cette période sombre. Cette approche lui a permis de mieux gérer la pression des attentes nationales et de se concentrer sur sa rééducation tout en restant connecté à l'actualité rugbystique française.

Retour à la compétition et perspectives

Malgré ce traumatisme récent, Romain Ntamack fait face à de nouveaux défis physiques. Le 7 novembre dernier, lors de la victoire de l'équipe de France contre les Fidji (54-17), il a subi une luxation de l'épaule. Cette blessure le tient éloigné des terrains pendant plus de deux mois, ce qui constitue un revers temporaire dans sa trajectoire ascendante. Malgré ces contretemps, il devrait être opérationnel pour le prochain Tournoi des Six Nations.

Le viseur principal reste la Coupe du monde en Australie en septembre 2027. L'objectif est de revenir à un niveau de performance optimal pour aider le XV de France à atteindre les sommets mondiaux. Ses coéquipiers, dont Antoine Dupont et Kalvin Gourgues, ont témoigné de la douleur physique lors de la blessure contre les Fidji, soulignant la complexité de sa récupération.

La résilience de Romain Ntamack face à ces obstacles répétés illustre la détermination nécessaire pour performer au plus haut niveau international. Son histoire met en lumière les défis invisibles des sportifs de elite, où la gestion de la douleur et des attentes extérieures est aussi cruciale que la préparation physique elle-même.