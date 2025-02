Romain Ntamack Miss le Match contre l'Italie

La commission de discipline du rugby français a décidé d'empêcher Romain Ntamack de jouer contre l'Italie, malgré la fin de sa première semaine de suspension.

Un nouveau rebondissement survient dans l'affaire du carton rouge reçu par Romain Ntamack . Selon les informations de Midi Olympique, la commission de discipline, réunie ce lundi 10 février, a pris une décision qui empêche l'ouvreur du XV de France de participer au match contre l' Italie dans deux semaines. Ntamack avait été exclu lors de la victoire française en ouverture du Tournoi des Six Nations face au Pays de Galles (43-0).

Cette exclusion lui avait initialement valu une suspension de 3 semaines, réduite à 2 semaines après que le joueur de Toulouse a réussi le protocole du Head Contact Process. Ntamack a déjà purgé la première de ses deux semaines de suspension en manquant le match contre l'Angleterre le 8 février. On pensait que le match opposant Clermont à Toulouse ce dimanche 16 février marquerait la fin de cette suspension. En effet, il n'avait pas été inscrit sur la liste des 19 joueurs protégés et donc non autorisé à quitter le XV de France pour rejoindre son club. La commission de discipline a cependant informé la Fédération française de rugby (FFR) qu'elle ne prenait pas en compte le système de joueurs protégés. Elle a préféré privilégier le statut habituel de joueur 'premium' de Ntamack, et donc généralement non libéré pour rejoindre son club. Cette décision entraîne pour conséquence principale l'impossibilité pour Ntamack de purger sa seconde semaine de suspension durant cette semaine de repos du Tournoi des Six Nations. Il sera néanmoins disponible pour le match crucial contre l'Irlande le 8 mars





