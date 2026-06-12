Romain Dumas revient au Mans pour sa 24e participation : entre anecdotes, double casquette et nouveau défi LMP2

Le double vainqueur des 24 Heures du Mans, Romain Dumas, retrouve la ligne de départ pour la 24ᵉ fois, cette fois en tant que pilote et chef de sa propre équipe RD Limited en LMP2. Retour sur les anecdotes marquantes qui ont forgé son parcours et sur les enjeux de cette édition.

Romain Dumas , double vainqueur des 24 Heures du Mans (2010 avec Audi et 2016 avec Porsche), s'apprête à vivre son vingt‑quatrième départ dans la célèbre épreuve, mais cette fois‑ci il endosse deux rôles complémentaires : celui de pilote et celui de dirigeant de sa propre écurie, la RD Limited, qui aligne un prototype LMP2 aux côtés de Tristan Vautier et de l'Américain Fred Poordad.

Le week‑end du Mans s'annonce donc sous le signe du double défi, entre la pression de la compétition et la responsabilité d'une équipe à son image. Entre les séances d'essais de la semaine précédente et l'engagement imminent sur la mythique côte de Pikes Peak à bord d'une Ford, le globe‑trotteur du sport automobile a posé ses valises dans la ville du dimanche.

Formé à la Filière Elf à la fin des années 1990, il a déjà gravé son nom dans l'histoire du circuit, portant fièrement les 23 précédentes participations qui comprennent deux titres majeurs. Son retour cette année revêt une dimension particulière, car il doit gérer les exigences techniques d'une LMP2 tout en veillant à la cohésion de son équipe, un exercice d'équilibre que peu de pilotes‑chefs d'équipe ont connu à ce niveau.

Les anecdotes que le pilote aime partager illustrent l'atmosphère souvent imprévisible du Mans. En 1999, alors qu'il était simplement membre de la Filière Elf, il a assisté, depuis les tribunes, à la scène mémorable où Mercedes a laissé tomber le portail de son stand, déclenchant la colère des équipes rivales qui ont jeté des canettes sur les bâches du garage. Cette scène, raconte‑t‑il, a été un premier choc qui a marqué sa perception du sport.

Une autre histoire retient l'attention lorsqu'il évoque la mort tragique de Sébastien Enjolras lors des pré‑qualifications de 1997. L'événement, diffusé à la télévision pour la première fois, a laissé une empreinte indélébile sur toute une génération de pilotes, y compris Dumas, qui se souvient encore du sentiment de peur et de respect qui a suivi. L'un des récits les plus savoureux remonte à 2001, alors qu'il courait en GT 500 au Japon.

Sur l'impulsion d'Erik Comas, le sponsor Yokohama l'a invité à piloter une Porsche pour le team Freisinger. Arrivé au Mans, il s'est présenté dans le semi‑remorque de l'écurie, mais le patron, Manfred Freisinger, a d'abord demandé "Dumez" au lieu de "Dumas", confondant le pilote avec un autre concurrent régulier de Porsche.

Cette méprise a presque empêché Dumas de gagner son ticket pour la course, mais il a rapidement prouvé sa valeur en doublant tout le peloton sous la pluie et en menant son équipe à la septième place au classement général, ainsi qu'à la deuxième position dans la catégorie GT. Ce succès a conduit à son premier contrat avec Porsche, marquant le tournant décisif de sa carrière.

Après sa première victoire en 2010 avec Audi, Dumas décrit une soirée d'hommage qui ne correspondait pas à son image de héros. L'ambiance typiquement allemande du camp Audi, entre chants traditionnels et consommation abondante de bière, l'a fait sentir déplacé. En moins de cinq minutes, il a quitté la tente, rejoint sa femme à l'hôtel Le Concorde et a dîné dans un modeste restaurant chinois, loin de l'agitation médiatique.

Ce retrait volontaire a d'abord été perçu comme une erreur, mais il a fini par apprécier la discrétion et la normalité qui l'ont aidé à relativiser la victoire, consciente que le succès n'est jamais garanti à nouveau. Six ans plus tard, il a repris la couronne en 2016, confirmant ainsi son statut d'élite du Mans.

Enfin, une anecdote de 2011 montre la dureté du sport. En pleine nuit, son co‑pilote Mike Rockenfeller a eu un grave accident, les commissaires éclairant les arbres autour de l'accident avec des lampes. L'absence de réponse radio a confirmé la gravité de la situation, rappelant à tous les pilotes que le danger est toujours présent, même pour les champions.

Ces souvenirs, partagés par Dumas avant sa 24e participation, offrent un panorama riche et humain des 24 Heures du Mans, mêlant adrénaline, imprévus et moments de profonde réflexion sur le prix du succès et la fragilité de la vie sur circuit. Au final, la présence de Romain Dumas au Mans n'est pas seulement une question de performance, mais aussi un témoignage vivant de l'évolution d'un pilote devenu chef d'équipe, de la tradition à l'innovation, et du lien indéfectible qui unit les coureurs aux émotions intenses de la course la plus mythique du monde.

Les spectateurs pourront suivre chaque instant en direct sur la chaîne L'Équipe, tandis que le pilote continue de façonner son héritage, entre anecdotes savoureuses et ambitions nouvelles, dans l'espoir de graver une nouvelle page de l'histoire du Mans





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