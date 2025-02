Romain Burgeaud, l'enfant du club pérignyais, savoure une saison incroyable

Romain Burgeaud, un jeune joueur de 23 ans formé à Périgny, vit une saison exceptionnelle avec son club. Il est à l'aise à de nombreux postes, a progressé énormément et savoure cette aventure avec son équipe. Son entraîneur Damien Leclère est très satisfait de son évolution et de son engagement.

Fan de Mesut Özil, titulaire d'un bac + 3 en gestion comptabilité et qui prévoit de reprendre ses études pour obtenir un master, Romain Burgeaud savoure la saison de son club qu'il juge incroyable. Latéral, ailier ou en pointe, ce gamin du club, avec sa petite taille de 1,70 m, a navigué aux quatre coins du terrain cette saison. Arrivé à Périgny à l'âge de 11 ans, il n'a jamais quitté le club.

« Je suis arrivé avec un petit niveau, mais Philippe Lassalle, mon entraîneur à mon arrivée et qui l'a été pendant 7-8 ans, m'a énormément fait progresser. Puis Damien Leclère, en seniors, m'a beaucoup apporté. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. De ma génération il ne reste que Mathieu Paillé, un autre enfant du club, dans l'effectif de l'équipe première », confie-t-il. Son entraîneur Damien Leclère, dithyrambique à son sujet, raconte : « C'est un joueur qui a commencé l'aventure avec moi il y a quatre ans maintenant. Il était en équipe réserve initialement mais il a énormément progressé sur sa capacité d'élimination et son jeu dos au but. Quand j'ai pris les rênes de l'équipe première, c'était un garçon qui s'appuyait sur sa vitesse mais j'ai senti du potentiel chez lui. Maintenant il est beaucoup plus complet ; son axe de progression reste d'être plus efficace devant le but. Nous avons eu une discussion l'année dernière au sujet d'un changement de poste, en tant que piston, il a commencé la saison au poste de latéral mais, lui comme nous, nous sommes rendu compte que là où il est le plus efficace et où il s'épanouit le plus, c'est devant. » Le joueur savoure cette saison exceptionnelle de son club et se voit bien prolonger le plaisir avec une montée en National 3 à la fin de la saison. « Dans un premier temps il aimerait accéder au niveau N3. Et plus si affinités… Sur la finition, explique-t-il, « par rapport aux occasions que je me crée, je dois être plus efficace vers le but. Là où j’ai le plus progressé, c’est dans mon jeu dos au but alors qu’avec mon petit gabarit ce n’est vraiment pas facile. » Au niveau de l’effectif, avec l’arrivée des recrues, greffées à un effectif élargi, Périgny est une grande famille comme il le dit : « Nous faisons beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. Nous sommes vraiment un groupe uni. » Burgeaud, qui met plus souvent en avant l’équipe en général que son cas personnel, apprécie jouer avec tout le monde, particulièrement avec ses compères des phases offensives avec qui il a plus de repères. Sans compter sur la qualité de finition de Raphaël Sauvage et les qualités intrinsèques du capitaine Valentin Bourreau, à qui il ne trouve presque pas de défauts : « C’est incroyable ce qu’il apporte dans le groupe. Il est vraiment très fort. » La place de leader, pour lui, est due à un mélange de qualités collectives mais surtout à l’état d’esprit qui règne dans ce groupe : « Depuis que je suis en seniors, je n’ai jamais vu une intensité pareille aux entraînements. Ce qui fait que, physiquement, nous sommes prêts le jour J pour les matchs. Tous les joueurs cravachent pour avoir leur place dans le groupe pour le week-end mais entre nous, il y a un super état d’esprit. En début d’année nous nous étions fixés comme objectif le maintien, nous prenons match après match, mais pour un enfant du club comme moi une montée en National 3 serait incroyable. Mon meilleur souvenir avec Périgny reste la montée l’année dernière en R1 ! » Pour conclure il nous parle du match de samedi contre Isle : « Après une série de plusieurs matchs contre des équipes bien classées, nous devons repartir avec la victoire face à une équipe moins bien classée ». Joueur plutôt décisif par la passe ou la percussion, Romain Burgeaud a amené le penalty transformé par Rousseau la semaine dernière à Brive. Mais il sait aussi se montrer buteur, comme lors du déplacement à Angoulême au match aller, ou à domicile contre Thouars. Quoi de mieux pour travailler sa finition que d’inscrire son 3e but de la saison en championnat face aux Islois





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Football Régional 1 Périgny Romain Burgeaud Damien Leclère Montée En National 3

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Football (Régional 1) : Périgny consolide sa première place aux dépens de son dauphin Feytiat (1-0)Avec 28 points au classement, les Aunisiens, libérés par Sauvage samedi, ont désormais un peu de marge sur leurs concurrents, quand bien même certains d’entre eux ont des matchs en retard à disputer

Lire la suite »

Football (Régional 1) : Périgny s’ancre encore un peu plus solidement sur le podiumAvec un 3e succès de rang, sur le terrain de Nueillaubiers samedi 18 janvier (0-3), les Aunisiens comptent désormais 25 points dans un classement qu’ils dominent provisoirement

Lire la suite »

Chef-brasseur Romain Schaller ouvre son bar à bières au Restaurant La Verrière de RarayRomain Schaller, ancien chef de palace, a ouvert un bar à bières dans le restaurant du domaine de Raray. Il propose ses trois recettes artisanales de bière, baptisées « Rayon de soleil », « Barbe rouge » et « Crépuscule ».

Lire la suite »

Il y a un an, le Palois Romain Duchêne réalise son rêve et termine le DakarDANS LES ARCHIVES - Le Palois est allé au bout des 7 854 kilomètres de course, dans la catégorie considérée comme la plus difficile. Il est arrivé 50ᵉ à Yanbu, en Arabie saoudite, le vendredi 19 janvier 2024

Lire la suite »

Le navigateur haut-alpin, Romain Attanasio, boucle son troisième Vendée Globe à la 14e placeCe dimanche 2 février, à 11h50, au large des Sables-d’Olonne, Romain Attanasio a franchi la ligne d’arrivée à bord de son bateau Fortinet-Best Western.

Lire la suite »

Romain Ntamack face à la commission de discipline après son carton rougeLe demi d'ouverture du Stade Toulousain, Romain Ntamack, risque de manquer plusieurs matchs du Tournoi des VI Nations après son carton rouge contre le pays de Galles. Une commission de discipline déterminera la durée de sa suspension ce mercredi à Paris.

Lire la suite »