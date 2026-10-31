Rolex Paris Masters 2026 : tirage au sort et affiches dès les premiers tours

Le tirage au sort du Rolex Paris Masters 2026 a livré ses affiches : Zverev et Alcaraz en tête d'affiche, Djokovic et Fils avec des défis dès les premiers tours.

Le tirage au sort du Rolex Paris Masters 2026, effectué vendredi, a révélé des affiches alléchantes dès les premiers tours. Alexander Zverev et Carlos Alcaraz occupent les deux extrémités du tableau, tandis que Novak Djokovic, Arthur Fils et Daniil Medvedev devront batailler ferme. Huit Français tenteront de briller à domicile dans ce tournoi qui met aux prises 56 joueurs, avec 1000 points ATP à la clé pour le vainqueur et les huit premières têtes de série déjà qualifiées pour le deuxième tour.

Zverev et Djokovic dans la partie haute

Alexander Zverev, tête de série n°1 et sacré à Paris en 2024, affrontera Lorenzo Musetti ou Hubert Hurkacz dès son entrée en lice au deuxième tour. Le numéro 1 mondial aura fort à faire d'emblée. En huitième de finale, il pourrait retrouver Learner Tien ou un Français.

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Dans cette même partie de tableau, Novak Djokovic, septuple champion du tournoi, défiera Valentin Vacherot au premier tour. Le Serbe pourrait ensuite affronter Luciano Darderi ou un qualifié. En huitième, Alex de Minaur, tête de série n°8, se dresserait potentiellement face à lui. En quart de finale, un choc Djokovic-Zverev est envisageable.

Toujours dans la partie haute, Ben Shelton, tête de série n°3, sera opposé à Cameron Norrie ou Matteo Arnaldi au deuxième tour. L'Américain pourrait ensuite retrouver Francisco Cerundolo, tête de série n°16, ou Arthur Rinderknech, qui débutera contre un qualifié. Frances Tiafoe, tête de série n°7, pourrait affronter Quentin Halys dès son premier match, le Français devant d'abord se mesurer au Britannique Arthur Fery au premier tour.

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Alcaraz et Fils dans la partie basse

Dans la partie basse, Carlos Alcaraz, tête de série n°2, commencera contre Alex Michelsen ou Jiri Lehecka. En huitième de finale théorique, il pourrait être opposé à Brandon Nakashima, tête de série n°14, ou à un autre adversaire. Ce dernier, finaliste en 2024, entre en lice contre Botic van de Zandschulp. En cas de succès, il affrontera Nakashima ou Matteo Berrettini au deuxième tour.

Arthur Fils, tête de série n°6, affrontera au deuxième tour Kyrian Jacquet ou un qualifié. Le vainqueur jouera probablement contre Taylor Fritz, tête de série n°11, en huitièmes de finale. En quart de finale, une affiche Arthur Fils-Carlos Alcaraz est possible. Kouame, 17 ans, bénéficie d'une invitation et sera opposé à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Au deuxième tour, il devrait défier Denis Shapovalov ou Karen Khachanov. Flavio Cobolli, tête de série n°5, démarrera contre Arthur Géa ou un qualifié.

Objectif ATP Finals pour les joueurs

La finale du Rolex Paris Masters est prévue le dimanche 8 novembre. Pour rappel, l'un des objectifs de ce tournoi est de valider sa place aux ATP Finals de Turin. Les joueurs tenteront donc de briller à Paris pour décrocher leur billet pour le Masters.