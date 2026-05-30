Roland-Garros : Moïse Kouame et Diane Parry, dernières chances françaises en lice

Le troisième tour de Roland-Garros se termine ce samedi 30 mai avec les derniers espoirs français Moïse Kouame et Diane Parry. Coco Gauff et Aryna Sabalenka sont également au programme. Moïse Kouame, le jeune prodige français de 17 ans, pourrait manquer la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal à 18h en raison de son horaire de jeu. Diane Parry affrontera l'Américaine Amanda Anisimova, tandis que Coco Gauff jouera contre Anastasia Potapova.

Le troisième tour de Roland-Garros se termine ce samedi 30 mai, avec Moïse Kouame et Diane Parry en lice, les dernières chances françaises de cette édition.

Coco Gauff et Aryna Sabalenka sont également au programme du jour. Le jeune prodige français de 17 ans, Moïse Kouame, souhaitait jouer ce samedi matin contre le Chilien Alejandro Tabilo.

Cependant, il a été placé en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen, ce qui pourrait l'empêcher de voir la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal à 18h. De son côté, Diane Parry, la seule Française au troisième tour de Roland-Garros, jouera en deuxième rotation sur le Philippe-Chatrier. Elle affrontera l'Américaine Amanda Anisimova, tête de série numéro 6. La tenante du titre, Coco Gauff, jouera ensuite sur le court central contre Anastasia Potapova





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