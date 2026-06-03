Roland-Garros : le tennis italien bat des records en quarts de finale

Le tennis italien connaît un âge d'or en quarts de finale de Roland-Garros, avec trois représentants sans ses deux meilleurs joueurs Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

Le tennis italien connaît un âge d'or en quarts de finale de Roland-Garros , avec trois représentants sans ses deux meilleurs joueurs Jannik Sinner et Lorenzo Musetti .

Même sans ses stars, l'Italie a un riche vivier de talents qui continuent à impressionner. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi vont tenter de se frayer un chemin vers le dernier carré. Il y en aura au moins un en demi-finales puisque les deux derniers nommés s'affrontent en soirée. Les Italiens peuvent confortablement s'installer dans leur canapé, après avoir attendu près d'un demi-siècle pour voir un successeur à Adriano Panatta au palmarès d'un Grand Chelem.

Le président de la Fédération italienne, Angelo Binaghi, prédisait en début d'année que le tennis pourrait devenir plus populaire que le football. Même sans Jannik Sinner, l'homme le plus recherché d'Italie sur Wikipédia en 2024 et 2025, l'Italie prouve qu'elle a un riche vivier. D'abord Flavio Cobolli, seul des trois en quarts de finale dont la trajectoire est ascendante depuis quelques années.

À 24 ans, l'ancien footballeur des équipes de jeunes de l'AS Rome pourrait s'assurer une place dans le top 10 mondial en cas de victoire face à Félix Auger-Aliassime (4e) ce mercredi. Depuis l'hécatombe des têtes de série, son nom revient comme un potentiel finaliste dans la partie haute du tableau





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roland-Garros Tennis Italien Jannik Sinner Lorenzo Musetti Flavio Cobolli Matteo Berrettini Matteo Arnaldi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pour la première fois depuis trois ans, la « night session » de Roland-Garros sera féminineLe huitième de finale entre Aryna Sabalenka et Naomi Osaka met fin à plusieurs années de critiques sur la quasi-absence des femmes dans ce créneau phare du tournoi.

Read more »

Roland-Garros EN DIRECT : Diane Parry veut écrire son histoire, trois Itali…Suivez avec nous la suite des huitièmes de finale de Roland-Garros ce lundi, avec Diane Parry, Felix Auger-Aliassime et le choc alléchant Sbaalenka-Osaka pour nous régaler

Read more »

EN IMAGES Moins de favoris sur les courts, plus de stars en tribune pour la…C'est parti pour l'ultime semaine de Roland Garros, qui a débuté sans Novak Djokovic et Jannik Sinner, mais avec un max de people en tribunes

Read more »

Roland-Garros : sur quelles chaînes et à quelles heures voir le sprint final en direct ?Le tournoi de Roland-Garros entre dans sa dernière ligne droite ! Des quarts de finale jusqu'au sacre ultime, découvrez le programme complet des diffusions télévisées entre France Télévisions et Prime Video pour ne manquer aucun match crucial, des sessions de soirée aux grands duels de...

Read more »