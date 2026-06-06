Roland-Garros : La polémique Zverev sur l'intelligence des athlètes et les réactions fortes d'Alizé Cornet

Alexander Zverev a affirmé que très peu d'athlètes ont quelque chose dans la tête. Alizé Cornet a réagi vivement, dénonçant un manque de respect. Ce Roland-Garros est aussi marqué par l'histoire de Maja Chwalińska et le forfait de Matteo Arnaldi.

Les déclarations d' Alexander Zverev , finaliste de Roland-Garros , qui a affirmé que très peu d'athlètes ont quelque chose dans la tête, ont provoqué une vive réaction de l'ancienne joueuse Alizé Cornet , qui a fustigé le manque de respect du troisième joueur mondial.

Ces propos, tenus vendredi après sa victoire en demi-finale, ont immédiatement été condamnés. Interrogé sur sa pensée pendant le match, Zverev a déclaré : Je ne pense à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, très peu d'entre nous ont quelque chose dans la tête. Parfois, c'est plus facile d'être stupide et de ne pas trop réfléchir.

Présente sur le plateau de France Télévisions pour analyser la rencontre, Alizé Cornet a exprimé son indignation, qualifiant ces paroles d'incroyable manque de respect envers les sportifs. Elle a ajouté que chacun parle pour soi-même, mais que generaliser de la sorte est choquant, surtout sur un court central lors d'un tournoi majeur. Le présentateur Laurent Luyat a suggéré que Zverev voulait faire de l'humour, mais Cornet a rétorqué que ce n'était pas drôle.

Cette controverse s'ajoute à d'autres récits marquants de ce Roland-Garros, comme l'histoire de la finaliste surprise Maja Chwalińska, qui a dû faire face à des difficultés financières et personnelles, marchant ainsi dans les pas de Loïs Boisson. Par ailleurs, un coup de tonnerre a secoué le tournoi avant la finale : Matteo Arnaldi a déclaré forfait quelques minutes avant sa demi-finale contre Flavio Cobolli, modifiant ainsi l'affiche de la finale.

Ces événements illustrent la complexité du sport de haut niveau, où la pression médiatique et les déclarations publiques peuvent avoir un impact considérable





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