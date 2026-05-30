Roland-Garros : Casper Ruud renverse Tommy Paul et se qualifie pour les quarts de finale

Après avoir été mené deux sets à zéro, le Norvégien Casper Ruud a trouvé les ressources pour battre Tommy Paul en cinq sets au troisième tour de Roland-Garros. Il se rapproche d'une première victoire en Grand Chelem dans un tableau ouvert par l'élimination de Novak Djokovic.

Le Norvégien Casper Ruud a réalisé une formidable remontée pour atteindre les quarts de finale de Roland-Garros . Face à l'Américain Tommy Paul , il a renversé une situation compromise après avoir perdu les deux premiers sets.

Le match, qui s'est étalé sur plus de quatre heures, a vu Ruud s'imposer finalement en cinq sets. Le joueur scandinave, qui vise un titre majeur après trois finales perdues, a livré son analyse immédiatement après cette victoire éprouvante. Il a reconnu la supériorité de son adversaire pendant une grande partie du duel. Ruud a également évoqué le bouleversement du tableau après l'élimination prématurée de Novak Djokovic, le grand favori de cette édition.

Selon lui, la disparition du Serbe ouvre le champ des possibles mais ne signifie pas pour autant un chemin dégagé jusqu'au titre. Il cite notamment le jeune Brésilien Joao Fonseca, surprising et déjà auteur d'un exploit majeur. Le multiple finaliste en Grand Chelem a aussi commenté les aléas du programme horaire à Roland-Garros, avec des décalages répétés entre les annonces et les matchs réels, conduisant à des fins de rencontres très tardives.

Il a expliqué comment il gère ces contraintes logistiques et physiques dans un tournoi aussi long et exigeant





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